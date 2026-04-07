Así puedes registrar a tu pequeño talento en Yo Me Llamo Mini 2026; Link de inscripción

El exitoso formato de Caracol Televisión, Yo Me Llamo Mini, regresa en este 2026 para encontrar a esos talentos infantiles que logran erizar a todo un país con sus imitaciones.

Si en tu casa tienes a un pequeño que no suelta el micrófono o que se pasa las horas frente al espejo perfeccionando los gestos de su cantante favorito, esta es la oportunidad que estaban esperando.

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Esta convocatoria está diseñada exclusivamente para menores que tengan entre cinco y 13 años de edad. La idea es que estos pequeños gigantes demuestren todo su carisma y esa asombrosa habilidad musical para personificar a los artistas más grandes del mundo.



Lo mejor de todo es que el proceso es muy sencillo, pero requiere de todo el apoyo de los padres o representantes legales, quienes son los únicos autorizados para realizar el registro.

Paso a paso para registrarse en Yo Me Llamo Mini 2026

Para entrar en este universo de música y talento, el primer paso es dirigirse al portal oficial de la convocatoria a través del enlace: https://www.caracoltv.com/yomellamo.

Una vez allí, el acudiente debe utilizar su correo electrónico para iniciar el trámite. Es vital seleccionar correctamente la opción de "Yo Me Llamo Mini", ya que es el espacio dedicado a los niños.

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Dentro del formulario, se debe especificar qué artista va a imitar el pequeño y colocar su fecha de nacimiento exacta. Para avanzar, el responsable legal tendrá que crear una contraseña segura, autorizar el tratamiento de los datos personales y aceptar los términos y condiciones de la convocatoria.

Una vez dentro del sistema, se solicitarán los nombres y apellidos completos del menor, su tipo de identificación y el grado escolar que cursa actualmente. ¡No olvides tener a la mano el registro civil del aspirante, ya que adjuntarlo es un requisito obligatorio!.

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Recomendaciones para audicionar en Yo Me Llamo Mini

Si el futuro participante ya es una sensación en internet, puedes incluir los enlaces a sus canales de YouTube, Instagram, Facebook o TikTok.

Esto ayuda a mostrar un poco más de su personalidad digital, aunque no es un requisito excluyente. Lo que sí es fundamental es el material visual que servirá como audición virtual.

Primero, debes tener preparadas dos fotografías del menor: una donde se vea su cara de forma natural y otra donde ya esté personificado como el artista que imita. Luego, viene la parte más emocionante: los videos.

El primero debe ser una presentación breve de máximo un minuto, donde el niño diga su nombre, cuente por qué eligió a ese artista y explique sus razones para querer estar en el programa.

El segundo video es la prueba de fuego: una imitación del artista seleccionado que no puede durar más de tres minutos. Es recomendable indicar también qué canciones tiene preparadas para el concurso.

Es muy importante recordar que este proceso de inscripción en Caracol Televisión es totalmente gratuito y no requiere de ningún tipo de intermediario. La transparencia es clave para que el sueño de los niños se cumpla de la mejor manera.

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El impacto de este programa ha dejado momentos inolvidables en el pasado, como cuando la verdadera Gloria Trevi le envió un mensaje lleno de emoción a su pequeña imitadora o la inspiradora historia de Mini José Feliciano, quien se coronó como ganador en una edición anterior.