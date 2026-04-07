Link para inscribirte GRATIS a Yo Me Llamo 2026; paso a paso y requisitos clave

La búsqueda del doble perfecto en Colombia ha comenzado oficialmente. Caracol Televisión ya calienta motores para una nueva edición de su programa estrella, 'Yo Me Llamo' 2026, y el país entero está a la expectativa de encontrar a ese imitador capaz de erizar a los jurados y conquistar el corazón de los televidentes.

Si tienes el talento, la voz y el parecido físico con tu artista favorito, este es el momento de dar el salto de la ducha al escenario principal de la televisión nacional.

Puedes leer: Universidad del Rosario abre cursos GRATIS; pasos y LINK para inscribirte



Para empezar este viaje hacia la fama, no necesitas de palancas ni de pagos externos. Las inscripciones para formar parte de las audiciones ya están abiertas y, lo más importante, son completamente gratuitas.



Caracol Televisión ha dejado claro que los interesados no requieren de intermediarios para realizar este proceso; tú mismo puedes gestionar tu cupo hacia el éxito desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Quiénes pueden participar en Yo Me Llamo?

El único requisito fundamental de entrada es la edad. Para postularte y presentarte ante el exigente panel de jurados, debes haber cumplido la mayoría de edad, es decir, tener 18 años o más.

Si cumples con esto y sientes que tu voz es un reflejo exacto de un cantante famoso, ya tienes medio camino recorrido.

Publicidad

Puedes leer: Bogotá abre vacantes para Gestores del Orden y pagan casi $3 millones; link para postularse



Paso a paso para inscribirse en Yo Me Llamo

El proceso es sencillo, pero requiere atención al detalle para que tu perfil resalte entre los miles de aspirantes. Todo comienza en el portal oficial del programa.

Debes ingresar al enlace directo proporcionado por el canal: https://www.caracoltv.com/yomellamo

Publicidad

Una vez allí, el primer paso es crear una identidad digital. Se te solicitará un registro básico donde deberás consignar tus nombres y apellidos completos, un correo electrónico activo y una contraseña segura.

Con estos datos, podrás iniciar sesión y acceder al formulario de inscripción que es la puerta de entrada al concurso.

Dentro del formulario, se te pedirá información que permitirá a la producción conocerte mejor. Prepara los siguientes datos:

Número de documento de identidad.

Ciudad de residencia actual.

Teléfono de contacto.

Profesión u ocupación actual.

Aquí es donde la magia empieza a suceder. En la plataforma, deberás registrar la información detallada sobre el artista al que deseas imitar.

Es vital que señales qué canciones tienes preparadas en tu repertorio, demostrando que no solo te pareces en una canción, sino que tienes la versatilidad del ídolo original.

La imagen es clave en este concurso. Por ello, debes adjuntar dos fotografías específicas:



Una foto de tu rostro: Debe ser clara, sin el uso de gorras, lentes oscuros o cualquier accesorio que oculte tus facciones. Una foto de cuerpo completo: Aunque esta es opcional, es muy recomendable para que la producción vea tu potencial de caracterización.

¿Cómo hacer el video para audicionar a Yo Me Llamo 2026?

El punto crítico de la inscripción son las pruebas de video. La producción de 'Yo Me Llamo' 2026 ha diseñado un formato de dos clips para evaluar tu talento:

Publicidad

Video 1 (Presentación personal): Con una duración máxima de un minuto, debes decir tu nombre, explicar por qué elegiste a ese artista en particular y cuáles son las motivaciones que te impulsan a querer estar en esta temporada.

Con una duración máxima de un minuto, debes decir tu nombre, explicar por qué elegiste a ese artista en particular y cuáles son las motivaciones que te impulsan a querer estar en esta temporada. Video 2 (Demostración de talento): Tienes hasta tres minutos para brillar. En este video debes grabarte imitando al cantante seleccionado, mostrando todo tu potencial vocal y gestual.

Una vez que hayas cargado todos los archivos y completado los campos, solo debes pulsar el botón 'Terminar' para que tu postulación quede en manos del equipo de casting.

