Mike Bahía revela la razón por la que supuestamente terminó con Greeicy: "No fue por Tini"

Mike Bahía y Greeicy Rendón volvieron a convertirse en protagonistas en redes sociales luego de una publicación del cantante que causó sorpresa entre sus seguidores.

La pareja, que lleva varios años de relación y tiene un hijo, apareció nuevamente junta en un divertido video que terminó reavivando las preguntas sobre los rumores de una supuesta separación.

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Todo comenzó semanas atrás, cuando Greeicy Rendón participó en una entrevista en la que, entre lágrimas, habló sobre el supuesto final de su relación con Mike Bahía. La artista aseguró que había una tercera persona involucrada y mencionó a la cantante argentina Tini Stoessel.

Muchos internautas comenzaron a preguntarse si realmente había ocurrido una ruptura y buscaron alguna reacción del cantante, quien en ese momento decidió mantenerse en silencio.

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Sin embargo, con el paso de los días se conoció que todo hacía parte de una broma realizada por Greeicy durante la entrevista.

Ahora, Mike Bahía decidió sumarse al juego y respondió de una particular manera a quienes todavía preguntaban por la supuesta separación.

Quién es Tini: el supuesto triángulo con Greeicy y Mike Bahía (composición La Kalle) /Foto: AFP

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¿Mike Bahía terminó con Greeicy por Tini Stoessel?

La respuesta del cantante llegó después de que Mike Bahía publicara un video junto a Greeicy Rendón en el que ambos hicieron una parodia relacionada con una situación que se volvió viral en redes sociales.

En el video, la pareja recreó el caso de un hombre que se mostró indignado porque la mujer con la que tenía una primera cita pidió una hamburguesa triple.

La publicación provocó rápidamente la reacción de los internautas. Algunos aprovecharon la oportunidad para recordar la supuesta ruptura que había mencionado Greeicy durante la entrevista y preguntaron nuevamente por la versión que involucraba a Tini Stoessel.

Ante los comentarios, Mike Bahía decidió responder con una frase que tomó por sorpresa a más de uno.

“La dejé por pedir triple carne, no por Tini”.

Con esta broma, el cantante hizo referencia directamente a la situación que estaban parodiando y aprovechó para aclarar, de una manera muy particular, las preguntas que algunos seguidores todavía tenían sobre la historia que había contado Greeicy.

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Mike Bahía y Greeicy siguen juntos y vuelven a ser virales

Mike Bahía y Greeicy Rendón continúan siendo una de las parejas más sólidas del entretenimiento colombiano.

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Esta vez, volvieron a ser tendencia al jugar con los rumores sobre su supuesta ruptura y sumarse a la reciente tendencia viral de la hamburguesa triple, que todavía genera comentarios en redes sociales.

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La pareja aprovechó el tema para crear contenido y bromear con quienes aún relacionan su supuesto distanciamiento con Tini Stoessel. Sin embargo, todo apunta a que se trató nuevamente de una situación de humor y no de una separación real.