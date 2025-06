Así luce Alejandro, el papá de Juan José, hijo de Melissa Gate; ¿un papacito?

Melissa Gate, la reconocida creadora de contenido e influencer de Medellín, ha sabido mantener su vida personal en privado, especialmente en lo que respecta al padre de su único hijo.

Durante años, la identidad de este hombre, pieza clave en la historia familiar de Melissa, había permanecido en estricta reserva, alimentando la curiosidad de sus seguidores.

Sin embargo, finalmente se revela una imagen que pone fin al misterio, y no fue a través de Melissa, sino por el propio Juan José, su hijo, quien decidió compartir la primera imagen de su progenitor.

El esperado momento llegó en el marco de la celebración del Día del Padre, cuando Juan José, en un gesto de cariño, publicó una fotografía junto a su papá.

La instantánea captura a Juan José y Alejandro, su padre, en un ambiente relajado y casual, sentados en la parte trasera de una camioneta azul.

Ambos lucen sonrientes, con Alejandro usando una gorra café, una camiseta negra y un pantalón con estampado militar, mientras posa una mano cariñosamente sobre la cabeza de su hijo.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los comentarios, particularmente de mujeres, no tardaron en calificar a Alejandro como un hombre "guapo" y "simpático", resaltando su apariencia joven y atractiva.

Este detalle, compartido por Juan José en una fecha tan especial, ha generado gran revuelo entre los seguidores de la influencer, quienes ahora tienen una imagen clara del hombre que antes era solo una incógnita.

¿Qué pasó entre Melissa Gate y el papá de su hijo Juan José?

Melissa Puerta, conocida artísticamente como Melissa Gate, es oriunda de Medellín y se convirtió en madre de Juan José a la temprana edad de 16 años, fruto de una relación que ella misma ha descrito como "infantil".

Años más tarde, cuando su hijo tenía ocho y Melissa contaba con 24, la vida la llevó a tomar decisiones difíciles que marcarían un antes y un después en su maternidad. Fue en ese momento cuando decidió poner fin a su convivencia con el padre de Juan José, tras una dinámica compleja que se volvió insostenible.

Melissa Gate, oriunda de Medellín, cumplió 34 años en 2025 /Foto: Instagram @team_meligate

La separación no fue un camino sencillo. Melissa ha compartido que, justo cuando estaba decidida a emprender un nuevo rumbo, una tragedia golpeó a la familia de su expareja: su hermano menor, de apenas 19 años, perdió la vida en un violento suceso en Medellín.

Este doloroso evento llevó a Melissa a posponer la ruptura, motivada por la compasión y el deseo de brindar apoyo emocional en un momento tan difícil.

Sin embargo, a pesar de sus intenciones, la distancia emocional se hizo inevitable. Mientras Melissa buscaba reinventarse, la familia de su expareja, profundamente afectada por la pérdida, tomó la decisión de mudarse a Carolina del Sur, Estados Unidos.

Al no contar con visa y al no desear continuar la relación, Melissa decidió no acompañarlos. Fue así como la custodia de Juan José pasó a su padre, y desde entonces, la comunicación entre madre e hijo se mantiene a través de videollamadas.

Melissa ha relatado que su hijo, con la inocencia propia de un niño, aceptó la mudanza con la ilusión de nuevas aventuras, como conocer Disney.

Actualmente, Melissa Gate tiene 34 años y continúa consolidándose como una figura pública, con más de 1.5 millones de seguidores en Instagram. Además de su influencia en redes, ha incursionado exitosamente en el mundo de la barbería y se define como vegana.