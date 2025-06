Lorna Cepeda y Natalia Ramírez reviven una angustiante anécdota: "Se nos cayó el muerto"

Las talentosas actrices Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, recordadas por sus papeles de Patricia Fernández y Marcela Valencia en Yo soy Betty, la fea, respectivamente, no solo han forjado una amistad duradera de más de 25 años, sino que también han acumulado un sinfín de anécdotas en el escenario.

Una de las más memorables y angustiantes ocurrió durante una de las funciones de su obra "Muertas de la Risa", cuando la realidad superó la ficción y vivieron un momento de verdadero pánico, "Se nos cayó el muerto".

La obra, que ha cautivado a audiencias en Colombia y en giras internacionales por Centroamérica, Perú, Chile y Argentina, tiene un momento clave en el que las protagonistas se encuentran en la morgue para reconocer a su "ser amado".

Lo que nadie esperaba es que, en una función en el Teatro Multicena de Buenos Aires, Argentina, el "muerto" literalmente se saldría de la escena, poniendo a prueba el profesionalismo y el temple de estas actrices.

¿Quién es la mejor amiga de Lorna Cepeda?

En efecto su mejor amiga es Natalia RAmírez y juntas estuvieron en entrevista en El Klub de La Kalle, donde fue Natalia quien recordó el suceso: "No, ¿sabes qué nos pasó en Buenos Aires? En el Teatro Multicena, ahí en el Broadway... Se rompió la camilla y el muerto se nos fue al piso"

Lorna interrumpió para aclarar que el "muerto" no era un maniquí, sino un actor invitado local que se había aprendido el libreto a la perfección.

Publicidad

La camilla, diseñada para ser una bandeja de morgue, resultó ser una camilla de masaje, y la intensidad de la escena, donde las actrices la movían con fuerza, provocó que esta se partiera por la mitad.

El actor, en su rol de "muerto", se fue al suelo ante la mirada atónita de Lorna y Natalia. "Y yo miro a Lorna y le digo: 'Se nos cayó el muerto'. Y yo hacía como: '¿Qué hacemos?'", recordó Natalia, describiendo el momento de confusión y la necesidad de actuar rápidamente.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez estuvieron en El Klub de La Kalle Foto: La Kalle

Publicidad

A pesar del caos, el profesionalismo de ambas salió a relucir. Lorna, conocida por su risa fácil, logró mantenerse en personaje: "No, no, no. En esa parte te toca manejar el público. Gracias a Dios pudimos manejar bien esa situación".

Natalia tuvo que improvisar un diálogo, diciendo "muchas estupideces en el escenario que gracias a Dios la gente se rio mucho". El actor caído se mantuvo impasible, contribuyendo a que el público creyera que todo era parte de la comedia.

La situación se complicó aún más cuando Natalia tuvo que sacar la camilla rota del escenario y, al regresar, se dio cuenta de que un elemento clave para la siguiente escena, la "historia clínica" del fallecido, no estaba.

Sin embargo, su capacidad de reacción y la complicidad con Lorna les permitieron sortear el obstáculo. "Te toca manejar, manejar bastante. Y si la gente se da cuenta, si se dieron cuenta no sé, pero fue el mejor público. O sea, creo que pensaron que hacía parte de la obra", comentó Natalia, sugiriendo que la audiencia disfrutó la improvisación como si fuera parte del guion.

Este incidente es solo una muestra de la experiencia y la compenetración que Lorna y Natalia han desarrollado a lo largo de sus más de dos décadas de amistad y colaboración artística.

Si quieres verlas en acción y, quizás, presenciar otra de sus hilarantes improvisaciones, no te pierdas "Muertas de la Risa" el 5 de julio a las 7:00 p.m. en el auditorio de la Universidad Unicoc en Chía, con boletas disponibles en latiquetera.com.

Publicidad

Revive acá la entrevista completa con Lorna Cepeda y Natalia Ramírez: