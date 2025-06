Así fue como Natalia Ramírez y Lorna Cepeda iniciaron su amistad; llevan más de 25 años

La pantalla las unió como antagonistas, pero la vida real forjó una amistad que ya supera los 25 años. Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, recodadas por sus papeles de Patricia Fernández, 'la Peliteñida', y Marcela Valencia en la telenovela Yo soy Betty, la fea,respectivamente, han trascendido la ficción para convertirse en compañeras inseparables.

Recientemente, esta querida dupla compartió detalles íntimos de su duradera relación en el programa El Klub de La Kalle 96.9 FM, revelan cómo su amistad floreció y se ha mantenido fuerte a lo largo del tiempo, con sus particulares dinámicas.

La química entre Natalia y Lorna es evidente, incluso para la presentadora Manuela Cardona, quien al inicio de la entrevista no dudó en destacar la autenticidad de su vínculo.

"Me encanta, esta relación porque es la que uno ve de un par de amigas que todo el tiempo está uno entre que se tiran al agua, la imprudente, la que es más habladora, la otra más calladita, pero que cuando abre la boca uno dice, 'Esta viene con todo'".

Esta descripción encapsula a la perfección la esencia de una amistad que, a pesar de sus diferencias, se complementa y fortalece con cada interacción.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez más allá de Betty La Fea

Aunque muchos las recuerdan desde la novela de Fernando Gaitán, la verdad es que su amistad se gestó mucho antes de la famosa Betty.

Natalia y Lorna revelaron que su relación profesional y personal comenzó aproximadamente 28 años atrás, incluso antes de Betty, la fea, cuando coincidieron en un proyecto de Caracol Tv. Este antecedente profesional sentó las bases para lo que sería una conexión profunda y duradera.

Lorna Cepeda Natalia Ramírez revelaron el secreto de su amistad de más de 25 años /Fotos: Instagram @lornacepeda y La Kalle

La confianza mutua es tal que Lorna Cepeda fue quien dio el primer paso para embarcarse en su actual aventura teatral: "Lorna nos dijiste ahorita que fuiste tú quien le gateó a Natalia para este proyecto. ¿La convenciste tú a ella o qué pasó?".

A lo que Lorna respondió con humor: "Pues claro, eh, eso le costó. Menos mal me dijo que sí de una vez, porque si no me hubiera resentido".

Este nuevo proyecto, la obra de teatro "Muertas de la Risa", las ha unido no solo como actrices, sino también como productoras, un rol en el que Natalia Ramírez ha demostrado su vasta experiencia.

Lorna elogió la habilidad de su amiga, señalando que Natalia ha "producido durante casi toda media vida", lo que las llevó a invitar a Juan Ricardo Gómez para que escribiera una obra a su medida, inicialmente concebida como un musical, pero adaptada para facilitar las giras internacionales.

¿Natalia Ramírez y Lorna Cepeda son familiares?

No son familia, pero sí tienen una consolidada amistad. A pesar de las intensas jornadas de trabajo y el tiempo que pasan juntas, Lorna y Natalia afirman que nunca han tenido una pelea seria.

Sin embargo, no dudaron en confesar que hay momentos de "intensa" convivencia, principalmente debido a sus personalidades contrastantes. Lorna, conocida por su espontaneidad y risa fácil, señaló con humor que Natalia, por su parte, es "muy estricta en los horarios, en las cosas. Todo tiene que estar. Es muy intensa".

Natalia, confirmando esta faceta, admitió que en ocasiones ha deseado que Lorna cambie: "Muchas veces he querido, pero tengo una paciencia".

Pero Lorna responde "sí, paciencia es la que tengo yo, infinita. A veces hago 'okay', pero pienso oye, bájale tres rayitas", y Natalia reconoce que su amiga maneja un "voltaje más relajado".

Esta dinámica, donde la puntualidad y la estructura de Natalia se encuentran con la fluidez y el humor de Lorna, ha sido la clave para mantener su amistad sólida y armoniosa, transformando cualquier posible roce en una anécdota divertida.

Revive acá la entrevista completa a Lorna Cepeda y Natalia Ramírez: