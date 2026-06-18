Él es el novio de Tini Stoessel; famoso futbolista y hasta ya hay boda en pie

La vida amorosa de la estrella pop argentina Tini Stoessel ha vuelto a acaparar todas las portadas del entretenimiento internacional.

Tras meses de especulaciones y un periodo donde prefirieron mantener su romance alejado de los reflectores, la intérprete de "Cupido" dejó claro que su corazón tiene dueño y no es Greeicy, como se rumora.

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Si te preguntas quién logró conquistar definitivamente a la "Triple T", se trata de un consagrado deportista de élite con quien no solo comparte un noviazgo consolidado, sino también planes de matrimonio completamente en marcha.

Rodrigo De Paul: el crack de la Selección que enamoró a Tini

El novio y prometido de Tini Stoessel es Rodrigo De Paul, el reconocido mediocampista de la Selección Argentina y referente del fútbol mundial.

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La historia de amor entre la cantante y el futbolista comenzó en 2021.

Aunque la pareja atravesó una mediática separación en 2023 debido a la exigencia de sus agendas profesionales, el amor fue más fuerte y decidieron darse una segunda oportunidad que ha resultado ser definitiva.

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Actualmente, ambos residen gran parte de su tiempo en Miami y se consolidan como una de las parejas más queridas del espectáculo.

Recientemente, durante la celebración del cumpleaños número 32 del deportista, Tini compartió románticas postales en sus redes sociales donde se pudo apreciar un impresionante anillo de compromiso, reavivando el furor de sus fanáticos.

Él es el novio de Tini Stoessel; famoso futbolista /Foto: AFP

La romántica confirmación en pleno concierto

A pesar de que los rumores de una boda secreta ya inundaban las redes sociales, la confirmación oficial llegó de la manera más emotiva y espontánea posible.

Durante la presentación de su exitoso festival FuTTTura en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina, el público comenzó a corear al unísono: “¡Que se casen, que se casen!”.

Ante la ovación de miles de personas y la presencia de De Paul a un costado del escenario, Tini no pudo contener la emoción.

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Con una sonrisa cómplice, miró fijamente a la multitud, asintió firmemente con la cabeza y gesticuló con sus labios un claro: “Sí, nos vamos a casar”, desatando la euforia total en el estadio.

La organización del evento ya se encuentra en su etapa final, rodeada de gran expectación y pequeños dramas logísticos. Aunque inicialmente la pareja tenía previsto dar el "sí, quiero" después de Navidad, fuentes cercanas revelaron que decidieron adelantar la ceremonia para el sábado 19 de diciembre.