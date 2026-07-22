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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Amparo Grisales, implacable con Yo Me Llamo Enrique Bunbury; hizo reír hasta a Aurelio

Amparo Grisales, implacable con Yo Me Llamo Enrique Bunbury; hizo reír hasta a Aurelio

Durante las audiciones del programa la Diva de Colombia protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al reaccionar de una forma particular frente a uno de los imitadores.

Amparo Grisales junto a Aurelio Cheveroni en Yo Me Llamo 2026 durante la audición del imitador de Enrique Bunbury
Amparo Grisales desató risas en Yo Me Llamo 2026 tras su comentario al imitador de Enrique Bunbury, momento que disfrutó junto al personaje Aurelio Cheveroni
Foto collage realizado por La Kalle; Caracol T.V
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

El estreno de 'Yo me llamo' 2026 trajo consigo momentos inolvidables; algunos dieron pena y otros dieron risa. El carisma de Amparo Grisales, la diva de Colombia, no pasó desapercibido para los televidentes.

Uno de los puntos más altos de la noche fue la audición del imitador de Enrique Bunbury. El participante llegó al templo de la imitación para interpretar el clásico tema 'La chispa adecuada', buscando convencer al exigente jurado con su voz y su caracterización real.

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Tras escuchar la interpretación, Amparo Grisales no dudó en destacar la simpatía del concursante de una forma especial. Con una sonrisa, la actriz lanzó un comentario que desató las carcajadas de todos: “Se parece a una tía mía”, aseguró durante la gala.

La jurado añadió entre risas, que el hombre físicamente le recordaba a un familiar muy querido. “Físicamente le recordaba a su tía Rosita”, fue el detalle que provocó las risas de Aurelio Cheveroni y del público.

El participante no se dejó intimidar y respondió con mucha agudeza al comentario de la artista de Caracol. Lejos de molestarse, el imitador siguió el juego y bromeó con la situación: “Soy tu tía, debes hacerlo bien, joder”.

El intercambio continuó en un tono muy jocoso cuando el aspirante afirmó que él y la Diva eran “paisanos”. Esta conexión generó un ambiente de alegría en el set, demostrando que Amparo sabe cómo divertir a la audiencia mientras cumple su labor de evaluar el talento.

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A pesar del buen ambiente, la exigencia técnica del programa se mantuvo firme para encontrar al doble exacto. Amparo reconoció la buena actitud del hombre pero fue honesta con el resultado: “Eres muy simpático, nos has hecho reír, pero no”, concluyó la diva.

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Por su parte, los otros miembros del jurado también compartieron sus impresiones sobre la presentación. Elder Dayán fue el primero en mostrar su desacuerdo con la imitación vocal, mientras que César Escola tampoco aceptó la presentación del Bunbury que visitó el escenario.

Sin embargo, el personaje de Aurelio Cheveroni, actuando como cuarto jurado, optó por la risa y le dio la única estrella verde al concursante. Aunque no fue suficiente para pasar a la siguiente etapa; Amparo Grisales, cerró el encuentro con las siguientes palabras: “Nos trajiste alegría, pero no te llamas”, puntualizó la artista.

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¿Quiénes son los imitadores que no pasaron a la siguiente ronda de 'Yo me llamo'?

La imitadora de Karol G también pasó por el escenario con una interpretación de "Mi cama", pero no logró convencer a los jurados. Amparo Grisales detuvo la presentación para dar su opinión y afirmó: “Por ningún lado mi Karolita”, al considerar que la participante no reflejaba la esencia de la artista.

Otro de los aspirantes que se quedó sin avanzar fue el imitador de Charly Flow. Después de interpretar "Reflejo" y "Cambios", César Escola fue directo con su evaluación y aseguró: “Viene en personaje y se irá en personaje”. Finalmente recibió tres luces rojas y quedó fuera de la competencia.

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No todas las presentaciones terminaron con una despedida. El estreno también dejó actuaciones que consiguieron el respaldo del jurado, entre ellas las de los imitadores de Tina Turner y Juan Gabriel, quienes lograron emocionar a los expertos y avanzar en la competencia.

Uno de los momentos más comentados fue la presentación de la imitadora de Tina Turner, quien llegó desde España para participar en el programa. Su interpretación de "What's Love Got to Do with It" impactó al jurado y consiguió una respuesta positiva por parte de Amparo Grisales y César Escola.

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El debut de Elder Dayán como nuevo integrante de la mesa también marcó el estreno de esta temporada. El cantante vallenato ocupó la silla que pertenecía a Yeison Jiménez y aprovechó el inicio del programa para interpretar "Aventurero", en homenaje al artista fallecido a comienzos de este año.

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