Melina Ramírez revela los tres requisitos "prohibidos" para conquistar a Laura Acuña

Durante el lanzamiento de la temporada número 11 de Yo Me Llamo, el equipo del programa visitó el set de El Klub de La Kalle, donde la complicidad entre Melina Ramírez y Laura Acuña quedó más que demostrada.

En medio de risas y anécdotas sobre lo que no se ve en pantalla, surgió una pregunta que muchos seguidores se hacen: ¿qué se necesita para enamorar a Laura Acuña? Melina, sin dudarlo, asumió el reto de actuar como la mejor "celestina" y reveló tres tips fundamentales que debe cumplir cualquier interesado.

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La relación entre ambas presentadoras es tan cercana que Melina asegura que no necesitan libretos para interactuar, pues todo fluye de manera genuina gracias a la química que han construido.



Según Melina, Laura no es una mujer fácil de conquistar, por lo que el primer tip que lanzó fue contundente: inteligencia y buen humor.

Para Melina, es vital que el hombre sea inteligente y tenga la capacidad de hacer reír a Laura, pero con una advertencia clara: no puede ser alguien intenso.

¿Cómo conquistar a Laura Acuña según Melina Ramírez?

El segundo punto clave que reveló Melina en El Klub de La Kalle tiene que ver con el estilo de vida social. Si quieres estar con Laura, tienes que ser una persona "parchada" y, sobre todo, que le guste la fiesta.

Melina describió a su compañera como una mujer muy "rumbera", por lo que alguien que no disfrute salir de fiesta difícilmente encajaría con su ritmo de vida.

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Esta faceta fiestera de Laura se confirmó en la misma entrevista cuando mencionaron verla recientemente disfrutando en una discoteca del norte de Bogotá.

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¿Qué requisitos personales busca Laura Acuña en un hombre?

Finalmente, el tercer tip, y quizás el más importante para la presentadora, es el amor por su familia. Melina fue enfática al decir que cualquier pretendiente debe querer mucho a los hijos de Laura, ya que esto es una prioridad innegable para cualquier madre.

Pero la lista de Melina no terminó ahí; añadió algunos detalles físicos y de personalidad que suman puntos extra: el hombre ideal para Laura debería tener barba, ser un caballero y, muy importante, ser generoso.

Esta revelación de "códigos secretos" entre las presentadoras muestra la gran amistad que comparten detrás de cámaras en esta nueva temporada de Yo Me Llamo.

Mientras Laura bromeaba sobre lo difícil que es conquistarla, Melina dejó claro que conoce perfectamente el mapa para llegar al corazón de su amiga.

Mira la entrevista completa: