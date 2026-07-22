LINK de inscripción para participar en 'El Juego de las Cajas' del Desafío; es gratis

Si eres de los que vibra con cada prueba y te imaginas compitiendo en la arena más famosa de la televisión colombiana, esta noticia es para ti.

Caracol Televisión confirmó oficialmente la apertura de las convocatorias para la nueva temporada de su exitoso reality, que para esta edición llevará el nombre de 'Desafío: El Juego de las Cajas'.

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La gran revelación se dio a conocer a través de una promoción donde la presentadora Andrea Serna y la nueva anfitriona, Sofía Osío Luna, emocionaron a los "desafiólogos" al anunciar que el proceso de selección ya está en marcha.



Es importante que sepas que este proceso es totalmente gratuito y se realiza sin ningún tipo de intermediarios; no te dejes engañar por personas que soliciten dinero a cambio de un cupo, ya que solo se gestiona a través de los canales oficiales del canal.

¿Cómo inscribirse al 'Desafío: El Juego de las Cajas'?

El proceso para postularte es sencillo, pero requiere que sigas cada paso con atención para que tu perfil sea tenido en cuenta por el equipo de selección. Aquí te explicamos qué debes hacer:

Ingresa al portal oficial: Lo primero que debes hacer es entrar a www.caracoltv.com/desafio, que es el único sitio autorizado para recibir las candidaturas. Crea tu cuenta: Si es la primera vez que participas, deberás registrarte proporcionando datos básicos como tus nombres y apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico y una contraseña. En este punto, es vital que autorices el tratamiento de tus datos personales y aceptes los términos y condiciones de la convocatoria. Diligencia el formulario 'Acerca de ti': Una vez dentro de la plataforma, tendrás que completar un formulario detallado con tu información personal y deportiva. Aquí te preguntarán sobre tu ocupación, profesión, estado civil, lugar de residencia y hasta si tienes algún apodo por el que seas conocido. Describe tu perfil deportivo: La producción busca conocer tu fortaleza, por lo que deberás indicar qué deportes o actividades físicas practicas, si has representado a tu región o al país en alguna competencia nacional o internacional, y si tienes algún vínculo con exparticipantes del programa.

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¿Cuáles son los requisitos y qué documentos debes adjuntar?

Para que los encargados del casting puedan conocerte mejor, el formulario exige que adjuntes material visual específico que respalde tu información:

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Fotografías (4 en total): Necesitarás subir una foto de tus medallas o trofeos (si los tienes), una de cuerpo entero, una de primer plano (rostro) y, finalmente, la que consideres que es la mejor foto que te has tomado en la vida. Un detalle fundamental: las fotos de rostro y cuerpo deben ser naturales, sin retoques ni filtros.

Necesitarás subir una foto de tus medallas o trofeos (si los tienes), una de cuerpo entero, una de primer plano (rostro) y, finalmente, la que consideres que es la mejor foto que te has tomado en la vida. Un detalle fundamental: las fotos de rostro y cuerpo deben ser naturales, sin retoques ni filtros. Videos de presentación: Esta es tu oportunidad para brillar. Debes preparar dos videos: uno de un minuto explicándole a la cámara por qué quieres entrar al 'Desafío' y otro de cinco minutos donde muestres todo lo que quieras que la producción sepa sobre tu personalidad y habilidades.

¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse al Desafío?

El plazo máximo para completar tu registro y ser parte de esta temporada, que llegará a las pantallas para celebrar la edición número 22 del formato, es el domingo 16 de agosto.

Recuerda que esta nueva etapa mantendría el sistema de "cajas" o boxes que ha caracterizado las ediciones recientes.

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Con la dupla de Andrea Serna y Sofía Osío al frente, se confirma que María Fernanda Aristizábal no continuará en esta entrega.