Revelan polémico VIDEO de Renzo Meneses del Desafío; gritos y forcejeos: "Maltratador"

El modelo y deportista, quien ganó reconocimiento por su paso en formatos como 'El Desafío', se encuentra actualmente en el centro de una grave polémica.

En las últimas horas, comenzó a circular de manera masiva un video en el que se le ve protagonizando una situación preocupante que involucra a dos mujeres.

La grabación, que ha cobrado fuerza en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, muestra una escena confusa y violenta que ha despertado la indignación de miles de usuarios.



Aunque todavía no hay una versión oficial de las autoridades, el impacto visual de las imágenes ha sido suficiente para que el nombre de Renzo vuelva a estar en los titulares por motivos ajenos a su carrera profesional.



¿Qué muestra el video filtrado de Renzo Meneses?

De acuerdo con lo que se puede observar en el material difundido, la situación ocurre dentro de una habitación. En las imágenes, Renzo Meneses aparece sin ropa y en medio de un aparente forcejeo con dos mujeres.

Según el relato de lo registrado, una de las mujeres sería su pareja actual, a quien el deportista intenta reducir en una cama mientras ella grita pidiendo ayuda.

En el video también interviene una segunda mujer, quien es la persona encargada de grabar la escena. En el audio se escucha cómo esta persona increpa duramente a Meneses, llamándolo "maltratador" y asegurando que él está acostumbrado a tratar así a las mujeres.

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Ante las acusaciones, se ve a Renzo ponerse de pie y acercarse a ellas, afirmando que no tenía intención de golpearla, a lo que la mujer que graba responde con una advertencia contundente:

“¿Qué vas a hacer...? Vas a ver la boleteada que te voy a pegar”.

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Hasta el momento, no se ha establecido de manera oficial la fecha, el lugar exacto ni el contexto completo que desencadenó este altercado. Tampoco se ha confirmado la identidad de las dos mujeres que aparecen en el registro audiovisual.

¿Cuáles son los antecedentes de Renzo por presunta agresión?

Esta no es la primera vez que el exparticipante del 'Desafío' enfrenta señalamientos de este tipo. La reciente controversia ha reavivado las denuncias públicas que realizó su expareja, Ana María Restrepo (conocida como Anamar), a finales de 2024.

En aquel entonces, Anamar acusó a Meneses de violencia física y emocional, llegando incluso a compartir fotografías de las lesiones que supuestamente sufrió durante su relación.

En su momento, Renzo negó categóricamente haber ejercido violencia física contra ella y manifestó que prefería dejar el tema en manos de la justicia.

Sin embargo, la filtración de este nuevo video ha hecho que muchos internautas pongan en duda sus declaraciones previas.

Tras la rápida difusión del video, la reacción de Renzo Meneses fue inmediata en el entorno digital, aunque no de la forma que muchos esperaban.

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El deportista optó por restringir el acceso a su cuenta oficial de Instagram, poniéndola en modo privado para que solo sus seguidores actuales puedan ver su contenido.

A día de hoy, no existe un pronunciamiento oficial por parte de Meneses ni un comunicado que explique lo sucedido en la habitación.

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Asimismo, las autoridades no han reportado denuncias formales recientes vinculadas a este video ni se conoce una versión pública por parte de las víctimas que aparecen en el clip. Por ahora, el caso permanece en el ámbito de la especulación digital mientras el video continúa viralizándose.