VIDEO: La Reina del Flow hizo SOLD OUT en sus primeras presentaciones

La Reina del Flow volvió a demostrar que sigue siendo un fenómeno entre el público. La exitosa producción de Caracol Televisión dio el salto de la pantalla a los escenarios europeos y logró un importante resultado en sus primeras presentaciones en España.

La gira 'La Reina del Flow en concierto' inició su recorrido por Europa con una respuesta que pocos esperaban. Su debut se realizó en Alicante, donde reunió a cientos de seguidores que agotaron la totalidad de las entradas disponibles para el espectáculo.

La noticia llega semanas después de que se confirmara que la reconocida historia, que conquistó la televisión y las plataformas de streaming, emprendería una gira internacional con varios de sus protagonistas.



Entre los artistas que forman parte del espectáculo se encuentran: Carlos Torres, recordado por interpretar a Charly Flow; Majo Vargas, quien dio vida a Yeimy Montoya en su juventud; y Juan Manuel Restrepo, conocido por su papel de Pez Koi.

Alicante y Granada marcaron el inicio del éxito

Las expectativas alrededor de la gira eran altas, especialmente porque Carolina Ramírez, protagonista de la producción, no participa en esta serie de conciertos debido a compromisos y responsabilidades personales.

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La ausencia de la actriz generó dudas entre algunos seguidores sobre la acogida que tendría el espectáculo en Europa. Incluso surgieron interrogantes sobre la venta de boletería y la capacidad de convocatoria del elenco que acompaña la gira.

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Sin embargo, la respuesta del público terminó despejando cualquier incertidumbre. Tras el exitoso debut en Alicante, la gira llegó a la Plaza de Toros de Granada, donde también consiguió llenar completamente el aforo disponible.

¿En qué ciudades se agotaron las entradas para la gira de la 'Reina del Flow'?

El entusiasmo de los seguidores permitió que el espectáculo continúe sumando resultados positivos. Gracias al respaldo de los fanáticos de la serie, varias ciudades ya reportan entradas agotadas para las próximas fechas programadas.

Según se confirmó la producción, Sevilla, Madrid y Barcelona también registraron SOLD OUT, consolidando el buen momento que atraviesa esta apuesta que busca llevar la historia más allá de la televisión.

La propuesta combina música en vivo, momentos inspirados en la serie y experiencias para los seguidores. Además de las presentaciones, algunos asistentes pueden participar en encuentros con los artistas y actividades especiales relacionadas con la producción.

El recorrido por España continuará durante las próximas semanas con paradas en ciudades como: Pamplona, Vigo, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Fuengirola, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Cádiz.

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Lo que comenzó como una producción televisiva terminó convirtiéndose en un espectáculo que sigue conquistando público fuera de Colombia y que, por ahora, vive un verdadero furor en territorio europeo.

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