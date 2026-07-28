Mhoni Vidente lanza los tres signos que podrían terminar julio con los bolsillos llenos de dinero

La astróloga Mhoni Vidente cubana compartió sus predicciones para el cierre de julio de 2026 y señaló cuáles serían los tres signos del zodiaco con mayores posibilidades de atraer dinero y cerrar el mes con abundancia económica.

La pitonisa, quien recientemente volvió a ser tendencia por algunas de sus predicciones relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, aseguró que Tauro, Leo y Libra serían los más favorecidos durante la última semana del mes.

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¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Tauro?

Para los nacidos bajo el signo de Tauro, Mhoni Vidente anunció el inicio de una etapa marcada por la prosperidad. Según explicó, la primera carta que apareció en la lectura fue la Rueda de la Fortuna, un símbolo que representa el comienzo de un ciclo favorable.

"La carta de la rueda de la fortuna es la primera que sale", afirmó la astróloga, quien agregó que este será el momento para comenzar a recoger los frutos de todos los esfuerzos realizados.

La vidente también aseguró que los taurinos tendrían altas probabilidades de recibir un ingreso inesperado e, incluso, de ganar la lotería.

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Como complemento a su predicción, recomendó prestar atención a los números de la suerte 6 y 29, así como utilizar los colores blanco y azul para potenciar la energía positiva.

¿Qué dijo Mhoni Vidente de Leo y Libra?

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En el caso de Leo, la astróloga explicó que la carta del As de Oros fue la protagonista de la lectura, un símbolo asociado con la estabilidad financiera, la prosperidad y el éxito material.

Según Mhoni Vidente, quienes pertenezcan a este signo atravesarán un periodo en el que "las finanzas te van a sonreír de la mejor manera", por lo que recomendó mantener una mentalidad enfocada en la abundancia y el crecimiento económico.

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Además, indicó que los números de la suerte para Leo son el 14 y el 23, mientras que los colores que atraerían mejores energías serían el naranja y el rojo.

En el caso de Libra, Mhoni Vidente aseguró que el equilibrio marcará los últimos días de julio. Según su predicción, los nacidos bajo este signo atravesarán una etapa "cargada de bendiciones y cosas buenas que nadie se esperaba".

La recomendación para los librianos es analizar cuidadosamente las oportunidades que se presenten, ya que podrían encontrar el alivio económico que necesitan para impulsar sus proyectos y mejorar su situación financiera.

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Finalmente, Mhoni Vidente señaló que los números de la suerte para Libra son el 02, 04 y 08, mientras que los colores recomendados son el rojo y el blanco.

Las predicciones de la astróloga han generado interés entre sus seguidores, especialmente porque corresponden a la última semana de julio, un periodo que considera decisivo para el panorama económico de estos tres signos del zodiaco.