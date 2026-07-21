Mhoni Vidente hace inquietante predicción sobre la posesión de Abelardo de la Espriella

El abogado Abelardo de la Espriella se posesionará el próximo 7 de agosto de 2026 como presidente de Colombia, luego de obtener la victoria en la segunda vuelta electoral. De cara a este acto, la astróloga Mhoni Vidente compartió una predicción sobre cómo se desarrollará la ceremonia de investidura.

La llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño se da en medio de un ambiente de polarización política y de dificultades durante el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro.

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En ese contexto, Mhoni Vidente aseguró, tras realizar una lectura de cartas, que la posesión presidencial transcurrirá con normalidad y descartó escenarios de ruptura institucional o alteraciones graves del orden democrático.



"No va a pasar nada y yo visualizo que el día 7 de agosto, Abelardo, que es el candidato que se eligió por la votación que tú quieras, porque por eso es una democracia, toma el poder", afirmó la vidente.

¿Qué más comentó Mhoni Vidente sobre Abelardo de la Espriella?

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Frente a los rumores sobre posibles crisis de gobernabilidad, la pitonisa también rechazó la posibilidad de que se presente una interrupción del mandato del presidente electo.

"No va a haber nada relacionado con golpes de Estado en Colombia", aseguró durante su intervención, insistiendo en que el proceso de transición se desarrollará sin contratiempos.

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Asimismo, recordó que, según ella, ya había anticipado el triunfo de Abelardo de la Espriella por un margen estrecho en las elecciones. En sus nuevas predicciones, sostuvo que durante el próximo gobierno el país registrará avances en materia de seguridad y economía.

Mhoni Vidente echa las cartas y cuenta quién ganará en segunda vuelta: “13.7 millones de votos” Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Mientras tanto, el presidente electo continúa conformando su equipo de gobierno con el anuncio de los integrantes de su gabinete ministerial. Tras confirmarse su victoria, manifestó a través de sus redes sociales que el resultado representa una oportunidad para fortalecer la unidad nacional.

"Esta victoria no le pertenece a un solo hombre, le pertenece a millones de colombianos que decidieron defender la democracia, la libertad y la esperanza", expresó ante sus seguidores en redes sociales.

Además, aseguró que su administración estará orientada a sacar adelante el proyecto denominado "Patria Milagro", el cual presentó como una nueva etapa de compromiso y trabajo para el país.

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