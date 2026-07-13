Mhoni Vidente habla del futuro de Venezuela tras los sismos: “Hicieron una brujería”

La reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a generar revuelo en redes sociales tras compartir sus más recientes predicciones sobre el futuro de Venezuela para 2026.

Según explicó en un video publicado en sus redes sociales, este no será un año común, sino un periodo marcado por fenómenos naturales y astronómicos de gran impacto que, de acuerdo con su interpretación, influirán en el destino de varios países, entre ellos Venezuela.

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"Ya les había comentado que este año es el año del sismo y es el año del sol... Lo que pase este año 2026 trascenderá completamente 100 años", afirmó la vidente, quien aseguró que, pese a las dificultades, el panorama para el país terminará siendo favorable.



De acuerdo con sus predicciones, Venezuela atraviesa una "catarsis total", proceso que, según dijo, dará paso a una etapa de transformación. "Cuando te viene algo muy malo, después te viene algo muy bueno y eso me está diciendo que Venezuela va a empezar a renacer", expresó.

Uno de los puntos que más controversia generó fue su referencia a supuestas prácticas esotéricas relacionadas con la situación política del país. Según Mhoni Vidente, el estancamiento social y gubernamental de las últimas tres décadas habría estado influenciado por energías ocultas que, en su opinión, comenzaron a disiparse.

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¿Qué más mencionó Mhoni Vidente sobre el futuro de Venezuela?

La astróloga también aseguró que Venezuela experimentará una aceleración en sus procesos electorales tras lo que calificó como tres décadas de sufrimiento bajo gobiernos ineficientes.

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Asimismo, atribuyó ese supuesto cambio a un ritual que, según sus palabras, no habría surtido el efecto esperado. "Yo sé que el día 24 de junio en varias partes de Brasil, Venezuela y Haití hicieron una brujería para dominar a gente muy importante del mundo y se les volteó, se les regresó", afirmó.

Finalmente, la vidente aseguró que no prevé nuevos sismos de gran magnitud en Venezuela. Sin embargo, dijo tener una visión que aún no logra interpretar completamente y que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

"Ya no veo que vaya a temblar, pero sí veo que el cielo se va a poner rojo... Lo veo rojo completamente, el cielo, las nubes. ¿Qué es eso? Hay cosas que no alcanzo a visualizar", concluyó.

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