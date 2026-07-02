La NASA revela el impactante mapa de cómo se movió la corteza terrestre en Venezuela

Los recientes terremotos en Venezuela han dejado una huella visible desde el espacio. La NASA, en colaboración con agencias internacionales, ha publicado una serie de mapas satelitales que demuestran con precisión milimétrica cómo se movió la Tierra tras el histórico doblete sísmico que sacudió el norte del país sudamericano.

Las imágenes obtenidas revelan una deformación sin precedentes en la superficie terrestre, concentrada a lo largo de los sistemas de fallas geológicas más activos de la región.

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A través del satélite NISAR (un proyecto conjunto entre la NASA y la agencia espacial india ISRO), el Equipo de Ciencias Operativas del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) y Caltech procesó datos de interferometría de radar avanzado (InSAR). Esta tecnología permite comparar mediciones de la superficie tomadas antes y después del desastre para calcular el desplazamiento de la corteza terrestre.

Los resultados científicos son sorprendentes: los sensores ópticos y de radar registraron desplazamientos de hasta 40 centímetros en la línea de visión del satélite.

El mapa resultante muestra un marcado contraste de colores (bandas rojas y azules) entre zonas clave como Puerto Cabello, Maracay, Vargas y Caracas, evidenciando cómo los bloques tectónicos se movieron en direcciones opuestas liberando la energía acumulada durante décadas.

Terremoto de 7,1 en Venezuela /Foto: AFP

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Activación del sistema de respuesta a desastres

Ante la magnitud de la emergencia provocada por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, la agencia espacial estadounidense activó de inmediato su Sistema de Coordinación de Respuesta a Desastres.

El objetivo principal de este despliegue tecnológico no es solo el análisis geológico, sino proporcionar mapas de daños urgentes vitales para los equipos de rescate y las organizaciones humanitarias en el terreno.

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Los análisis preliminares de la NASA, basados en datos cruzados con el satélite Sentinel-1 de la agencia europea Copernicus, estiman que el doble terremoto provocó afectaciones masivas en la infraestructura, con cerca de 59,000 edificios dañados o destruidos en la franja norte costera.

Ciudades densamente pobladas como el corredor de Gran Caracas y La Guaira reflejan los mayores niveles de alteración superficial e intensidad en las ondas sísmicas.

Imagen satelital de interferómetro de la ESA que muestra el desplazamiento tras terremotos en Venezuela. Agencia Espacial Europea, ESA

Interacción de placas en el Caribe

El origen de este fenómeno radica en la compleja falla geológica de San Sebastián, una zona de fricción directa entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. El mapa de la NASA expone con claridad los cambios abruptos a ambos lados de la falla.

Los geólogos advierten que estas mediciones relativas son fundamentales para identificar los sectores donde la corteza sigue acumulando tensión y prever escenarios de réplicas.

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Aunque el impacto humanitario y económico sigue evaluándose en el territorio venezolano, la tecnología espacial demuestra ser una herramienta crucial en el siglo XXI. Los datos de la NASA sobre el sismo en Venezuela marcan un hito en la monitorización de riesgos naturales y la gestión de crisis globales.