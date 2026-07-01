Pillan a policía tomando dinero y pertenencias de víctimas del terremoto en Venezuela

En medio de la crítica situación humanitaria que atraviesa Venezuela tras los sismos de la semana pasada, las autoridades confirmaron la detención de cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Los agentes son señalados de apropiarse indebidamente de dinero en efectivo y otras pertenencias halladas entre los escombros de edificios colapsados durante las labores de rescate.

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El incidente ocurrió en el estado de La Guaira, epicentro de los movimientos telúricos. De acuerdo con los reportes oficiales, los uniformados habrían aprovechado su presencia en las zonas afectadas para apoderarse de dinero y otros objetos de valor encontrados entre los escombros.



El caso se viralizó en redes sociales tras la difusión de varios videos en los que se observa a ciudadanos enfrentándose a uno de los agentes. En las imágenes, varias personas rompen los billetes de dólar que, presuntamente, le fueron encontrados al funcionario, mientras califican el hecho como una "vergüenza" en medio del sufrimiento de las víctimas.

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El director del CICPC, Douglas Rico, informó que los funcionarios incumplieron sus deberes éticos al aprovechar la emergencia con fines personales. Como consecuencia, los cuatro involucrados fueron expulsados del organismo de seguridad y puestos a disposición de los tribunales competentes.

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Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, calificó la actuación de los agentes como "actos impúdicos, indecentes e inmorales".

A través de sus canales oficiales, Cabello aseguró que el Gobierno mantendrá una política de "tolerancia cero" frente a cualquier funcionario que intente lucrarse de una tragedia o apropiarse de bienes ajenos en medio de la emergencia.

La detención de los cuatro exfuncionarios se produce en un contexto de alta tensión y duelo para el país. Según las cifras oficiales, los terremotos han dejado un saldo de 1.943 fallecidos y más de 10.571 personas heridas.

Mientras tanto, las labores de búsqueda y remoción de escombros continúan en distintas regiones, entre ellas Caracas, Miranda y Falcón, con el apoyo de equipos de rescate internacionales. El CICPC aseguró que mantendrá los controles necesarios para garantizar que las operaciones de socorro se desarrollen con transparencia y respeto por las víctimas.

En paralelo, el proceso judicial contra los cuatro exfuncionarios avanza, mientras las autoridades investigan si hubo otros servidores públicos involucrados en conductas similares durante la atención de la emergencia.