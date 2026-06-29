Periodista de Noticias Caracol rompe en llanto por familiares desaparecidos en Venezuela

La angustia que viven miles de familias en Venezuela también golpeó de cerca a la periodista Beatriz Adrián. La corresponsal de Noticias Caracol cerró una de sus más recientes intervenciones con un mensaje que conmovió a muchos televidentes: pidió que no se suspendan los esfuerzos para encontrar a dos de sus primas, desaparecidas desde que ocurrieron los terremotos que afectaron al país.

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Mientras continúa informando sobre la emergencia y el trabajo de los equipos de rescate, la reportera enfrenta al mismo tiempo una situación personal marcada por la incertidumbre.

Su llamado se convirtió rápidamente en uno de los mensajes más compartidos en redes sociales, donde decenas de personas expresaron su apoyo y se unieron a la difusión de la información para ayudar a localizar a sus familiares.

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El llamado de Beatriz Adrián por sus primas desaparecidas

Al finalizar su reporte para Noticias Caracol, Beatriz Adrián dejó a un lado por unos segundos su papel de corresponsal para hablar desde el dolor que vive junto a su familia.

Con evidente preocupación, expresó:

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"No paren la búsqueda porque tenemos la esperanza de que aparezcan".

La periodista explicó que sus familiares desaparecidas son Julieta Escalada Terrero y Jeanette Escalada Terrero. Además, indicó que una de ellas tiene síndrome de Down, lo que aumenta la preocupación de todos sus seres queridos mientras avanzan las labores de búsqueda.

Horas después, también utilizó su cuenta de X para ampliar el mensaje y mantener visible el caso. Allí compartió la fotografía de una de sus primas y escribió:

"Sé que es difícil, pero los milagros existen!" En la misma publicación agregó otra frase que refleja la esperanza que mantiene su familia:

Según la información compartida por la reportera, el último lugar donde fueron vistas fue el edificio ubicado al lado de las 15 Letras de Macuto, en el estado La Guaira, una de las zonas que sufrió fuertes afectaciones tras el doble terremoto.

Miles de familias siguen buscando a sus seres queridos

La situación que enfrenta Beatriz Adrián es similar a la de miles de venezolanos que aún intentan conocer el paradero de familiares y amigos.

De acuerdo con un estimado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 50.000 personas continúan desaparecidas después de la emergencia, una cifra que mantiene activados los esfuerzos de búsqueda en diferentes regiones del país.

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Ante la magnitud de la situación, ciudadanos, voluntarios y diferentes grupos de apoyo comenzaron a organizar iniciativas para facilitar la localización de personas que aún no han podido ser encontradas.

Estas herramientas permiten centralizar información y aumentar las posibilidades de reunir a las familias que siguen esperando noticias.

#Mundo | La corresponsal de Noticias Caracol en Venezuela, Beatriz Adrián, pide no parar la búsqueda de sus primas Julieta y Jeanette Escalada Terrero, desaparecidas en La Guaira tras el terremoto. Esta es la información que se tiene



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Crean una página para ayudar a localizar desaparecidos

Entre las iniciativas que surgieron tras los terremotos se encuentra un sitio web creado por ciudadanos con el propósito de recopilar información sobre las personas desaparecidas.

En esa página, los familiares pueden subir una fotografía del ser querido que buscan o, si no cuentan con una imagen, registrar únicamente el nombre.

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También se solicita indicar el lugar donde la persona se encontraba al momento de los movimientos telúricos, con el fin de facilitar la búsqueda.

La herramienta igualmente ofrece la posibilidad de que voluntarios se unan a las labores de apoyo, colaborando en la organización de la información y en otras tareas relacionadas con la localización de personas.