Mueren todos los integrantes de Van Der Dijs tras los terremotos en Venezuela

La tragedia provocada por los fuertes terremotos registrados en Venezuela sigue dejando noticias que conmocionan al país.

En las últimas horas se confirmó que todos los integrantes de la agrupación Van Der Dijs fallecieron como consecuencia de la emergencia, una noticia que golpeó especialmente a la escena musical venezolana y a quienes seguían de cerca la carrera de la banda.

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La información fue confirmada por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), institución que lamentó públicamente la pérdida de los cuatro músicos y expresó su solidaridad con sus familiares, amigos y con el sector artístico nacional.

Van Der Dijs era una de las agrupaciones que comenzaba a abrirse camino dentro del rock emergente venezolano.

Aunque su historia apenas superaba los dos años, el grupo ya había logrado captar la atención de los seguidores del género gracias a una propuesta que mezclaba sonidos de rap-rock y nu-metal, una combinación que les permitió ganar espacio dentro de la escena underground del país.

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De acuerdo con las cifras oficiales entregadas hasta el momento, la emergencia ha dejado 920 personas fallecidas, convirtiéndose en uno de los episodios más difíciles para Venezuela en los últimos años.

Entre las víctimas se encuentran Manuel van Der Dijs, vocalista de la banda; Gabriel Gómez, guitarrista; Xander Hernández, bajista, y Abraham Foucault, baterista.

Mueren todos los integrantes de Van Der Dijs /Foto: redes sociales

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El último concierto de Van Der Dijs antes de la tragedia

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras conocerse la noticia es que la agrupación había estado sobre un escenario apenas unos días antes del desastre natural.

El pasado 19 de junio, Van Der Dijs participó en un concierto realizado en el Centro Cultural de Arte Moderno de Caracas, como parte del ciclo musical denominado "El Hades".

Además, los músicos ya tenían confirmada otra fecha dentro de su agenda. El siguiente concierto estaba previsto para el 27 de junio en Punto Fijo, en el estado Falcón, presentación que finalmente nunca pudo realizarse debido a la tragedia.

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Aunque Van Der Dijs era una banda joven, ya había conseguido uno de los logros más importantes para cualquier agrupación independiente en Venezuela: participar en el reconocido Festival Nuevas Bandas, escenario que históricamente ha servido para impulsar a numerosos artistas del país.

Esa participación permitió que más personas conocieran su propuesta musical y ayudó a fortalecer su nombre dentro del circuito alternativo, donde comenzaban a ganar reconocimiento por su energía en vivo y por una identidad sonora propia.

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La noticia de su fallecimiento rápidamente se extendió por redes sociales, donde seguidores, músicos y diferentes representantes del sector cultural compartieron mensajes recordando el talento de los integrantes y el crecimiento que estaba experimentando la agrupación.