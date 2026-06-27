Querida periodista fallece en accidente de tránsito; sus últimos momentos quedaron en video

La muerte de la reconocida periodista y conductora argentina Ernestina Pais ha causado una profunda conmoción en el mundo de la televisión y el entretenimiento.

La presentadora, de 54 años, perdió la vida en un accidente cuando el vehículo en el que se desplazaba fue impactado por un tren, un hecho que rápidamente ocupó los principales titulares en Argentina y despertó miles de reacciones en redes sociales.

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La noticia fue confirmada por distintos medios de comunicación de ese país y, desde entonces, colegas, amigos y seguidores han expresado mensajes de despedida recordando la trayectoria de una de las figuras más conocidas de la televisión argentina.

Las imágenes, que serían de los últimos segundos antes del accidente, muestran el instante en que el tren impacta el carro y cómo este termina siendo arrastrado tras la fuerte colisión.

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Las autoridades de la localidad de Martínez, en Buenos Aires, continúan adelantando las investigaciones correspondientes para establecer todos los detalles relacionados con el accidente. Hasta el momento, la información oficial se ha concentrado en reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer cómo ocurrió el impacto.

Actriz muer en accidente de tránsito

La difusión del video ha hecho que el nombre de Ernestina Pais vuelva a ocupar un lugar destacado en las conversaciones de miles de usuarios. Muchos han recordado algunos de los momentos más importantes de su carrera, mientras otros han expresado su tristeza por la inesperada noticia.

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Ernestina Pais construyó una amplia trayectoria dentro de los medios de comunicación argentinos. Durante varios años fue una de las conductoras más reconocidas de la televisión y la radio, destacándose por su estilo cercano y espontáneo frente a las cámaras.

A lo largo de su carrera participó en programas de gran reconocimiento como Mañanas Informales, Intratables y Mañanas Públicas, espacios en los que logró consolidar una conexión especial con el público gracias a su manera de presentar la información y conducir entrevistas.

🚨 LA MUERTE DE ERNESTINA PAIS. VIDEO REVELA PASO DEL TREN, BOCINA SONANDO E IMPACTO

- Fue en Martinez.

- La fiscal Paula Hartrig dispuso la autopsia. pic.twitter.com/D7tukieGeV — Vía Szeta (@mauroszeta) June 27, 2026

Envían mensajes a la periodista fallecida

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida escritos por colegas, artistas, amigos y seguidores que recordaron diferentes momentos compartidos con la presentadora.

Entre las publicaciones más comentadas aparecieron frases como: "Una mina con los ovarios bien puestos, pocas como vos en este mundo; se te va a extrañar, Ernestina"; "Ojalá encuentres la paz para tu alma... Que Dios te tenga en la palma de su mano" y "Gracias por esos pequeños momentos que compartimos. Nunca te olvidaré".

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Por ahora, el video que muestra los momentos previos al accidente continúa circulando en redes sociales y sigue siendo uno de los contenidos más comentados alrededor de esta noticia.

Al mismo tiempo, la atención permanece puesta en la información que entreguen las autoridades sobre el desarrollo de las investigaciones.