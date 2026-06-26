Sara Uribe compartió doloroso mensaje junto a su hijo Jacobo: "Me duele el corazón"

Sara Uribe volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir una sentida publicación en sus redes sociales.

La presentadora y creadora de contenido publicó una fotografía en la que aparece abrazando a su hijo Jacobo mientras el pequeño duerme, acompañada de un mensaje que rápidamente generó cientos de reacciones y comentarios entre quienes siguen de cerca su vida.

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La imagen fue publicada durante la noche del jueves 25 de junio y mostró un momento muy íntimo entre madre e hijo.

Sin embargo, fue el texto que acompañó la fotografía el que terminó convirtiéndose en el centro de la conversación, ya que reflejó el profundo sentimiento que atravesaba Sara en ese momento.

En su mensaje, la presentadora expresó que tenía el corazón adolorido al pensar en todas las madres que, por distintas circunstancias, no podían abrazar a sus hijos. Además, hizo referencia al sufrimiento que viven muchas familias por las tragedias registradas recientemente en Venezuela, dejando claro que esa situación fue la que motivó sus palabras.

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"Hoy me duele el corazón. Pensar en tantas mamás sin poder abrazar a sus hijos y en tantas familias viviendo el dolor. Me recuerda lo frágil que es la vida", escribió Sara Uribe junto a la fotografía.

Sara Uribe rompe el silencio tras la foto de Freddy Guarín y Andreina Fiallo: “Hoy agradezco” Foto: imagen tomada de redes sociales

El mensaje de Sara Uribe generó múltiples interpretaciones

Aunque las palabras de Sara Uribe estaban enfocadas en la situación que viven varias familias afectadas por los recientes hechos ocurridos en Venezuela, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a hacer diferentes interpretaciones sobre la publicación.

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Los comentarios aparecieron casi de inmediato y varios seguidores relacionaron el mensaje con la reciente aparición pública de Fredy Guarín junto a Andreina Fiallo. Horas antes, el exfutbolista colombiano había compartido una fotografía familiar en la que aparecía acompañado por Andreina y una de sus hijas, imagen que también despertó la atención de los usuarios.

La coincidencia entre ambas publicaciones hizo que algunos internautas establecieran una conexión entre los dos momentos, aunque Sara Uribe en ningún momento hizo referencia al exjugador ni mencionó algún hecho relacionado con él.

Precisamente por esa razón, otros seguidores defendieron a la presentadora y señalaron que el mensaje hablaba claramente sobre la difícil situación que atraviesan numerosas familias y madres, por lo que no debía interpretarse como una indirecta hacia alguien en particular.

La aparición de Fredy Guarín y Andreina Fiallo también dio de qué hablar

Paralelamente, Fredy Guarín compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Andreina Fiallo y una de sus hijas, publicación que rápidamente empezó a circular entre diferentes cuentas dedicadas al entretenimiento.

La imagen mostró a la pareja disfrutando de un momento familiar y fue suficiente para generar una ola de comentarios entre quienes siguen la actualidad de ambos.

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Poco después apareció la publicación de Sara Uribe, motivo por el cual algunos usuarios decidieron relacionar los dos hechos.

Hasta el momento, ni Sara Uribe ni Fredy Guarín han hecho comentarios sobre las interpretaciones que surgieron en redes sociales.

