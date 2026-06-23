Fredy Guarín rompe el silencio sobre su situación actual con Andreina Fiallo

Los seguidores de la modelo y del exjugador de la selección Colombia se encuentran especulando desde el pasado domingo 21 de junio cuando se hizo pública una imagen que muchos consideraban imposible. Andreina Fiallo y Fredy Guarín aparecieron juntos, sonrientes y en compañía de sus amigos Radamel Falcao García y Lorelei Tarón en Miami.

Lo que inicialmente parecía una señal de reconciliación, reforzada por el emotivo mensaje “Dios es demasiado bueno. I love” publicado por el exfutbolista, ahora tiene una explicación directa de su protagonista.

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Tras años de una mediática separación, Fredy habló sobre su presente sentimental y familiar. El exfutbolista aclaró los rumores de reconciliación que surgieron tras sus recientes publicaciones en redes sociales.

La historia entre Guarín y Andreina tiene una trayectoria de más de 14 años, durante los cuales formaron una familia y tuvieron dos hijos, Daniel y Danna. Aunque la relación llegó a su fin entre 2016 y 2017, el paso del tiempo parece haber abierto la puerta a un proceso de reconstrucción personal y familiar que hoy deja atrás los episodios más difíciles de su pasado.

¿Qué dijo Fredy Guarín sobre su relación actual con Andreina Fiallo?

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En una entrevista reciente concedida a un medio de comunicación Fredy Guarín aclaró los detalles de su estancia en Estados Unidos y la naturaleza de su cercanía con Andreina. El exmediocampista fue enfático al describir este momento como un “plan familiar”.

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Según sus declaraciones, se encuentra en Miami disfrutando de la vida en compañía de su familia y grandes amigos, aprovechando cada espacio para fortalecer los lazos que durante mucho tiempo estuvieron rotos.

Aunque en la charla no utilizó términos definitivos sobre un nuevo matrimonio, sus palabras reflejan una entrega total a la reconstrucción de su hogar. “Hace rato nosotros venimos trabajando en el tema familiar, con nuestros hijos, fortaleciendo la relación”, explicó Guarín.

Reconociendo abiertamente que durante muchos años no existió ningún tipo de comunicación con Andreina ni un contacto fluido con sus hijos mayores. Este cambio de actitud coincide con su actual enfoque de vida, marcado por la espiritualidad y la superación de etapas difíciles relacionadas con su salud emocional.

¿Cómo fue el proceso de reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

La clave de este reencuentro, que fue celebrado por figuras como Lorelei Tarón con un efusivo “viva el amor”, no fue un evento aislado. Fredy Guarín reveló que el punto de partida para esta nueva etapa fue la celebración de los 15 años de su hija Danna. Ese evento sirvió como el catalizador necesario para que la expareja volviera a entablar una conversación tras años de silencio absoluto.

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Desde ese momento, el intercambio de mensajes, comentarios y “me gusta” en redes sociales se volvió constante, dejando claro que la relación se transformó en algo mucho más cercano y amigable. Guarín detalló que, a partir de retomar la comunicación por su hija, han decidido aprovechar cada oportunidad para estar juntos:

“A partir de ahí cada espacio que tenemos lo aprovechamos al máximo fortaleciendo la familia”.

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Esta nueva dinámica no solo involucra a la pareja, sino que generó un impacto positivo en su círculo cercano. Los internautas y seguidores de la empresaria manifestaron su apoyo a esta unión, interpretándola como una restauración familiar necesaria.

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