Cristiano Ronaldo tuvo inesperado gesto con La Liendra; desató emoción entre sus seguidores

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista fuera de la cancha y esta vez el colombiano que terminó llevándose la atención fue La Liendra. El creador de contenido compartió un video que rápidamente empezó a circular en redes sociales, mostrando el instante en que logró captar la atención de la estrella portuguesa durante una actividad relacionada con el Mundial 2026.

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El episodio ocurrió en medio de la fiesta futbolera que se vive en Norteamérica, donde millones de aficionados siguen de cerca cada detalle de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Mientras las selecciones avanzan en la fase de grupos y los hinchas disfrutan del ambiente mundialista, algunos también han tenido la oportunidad de encontrarse con varias de las figuras más importantes del fútbol internacional.

Uno de ellos fue Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, quien viajó para vivir de cerca la experiencia del torneo y compartir contenido con sus seguidores.

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Durante la mañana de este miércoles 17 de junio, el influenciador publicó un video que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos. En las imágenes se observa a Cristiano Ronaldo a pocos metros de distancia mientras interactúa con las personas presentes.

Según se aprecia en la grabación, La Liendra comenzó a llamarlo con entusiasmo para intentar captar su atención. Instantes después, el futbolista portugués dirigió su mirada hacia donde se encontraba el colombiano y realizó un saludo que fue interpretado por muchos como una respuesta al llamado que estaba recibiendo.

La reacción del creador de contenido dejó en evidencia la emoción que sintió al tener tan cerca a uno de los jugadores más reconocidos de todos los tiempos.

Cristiano Ronaldo preocupa por foto Foto de AFP

El video de Cristiano Ronaldo y La Liendra generó miles de reacciones

La publicación no tardó en convertirse en tema de conversación entre los seguidores de La Liendra. Muchos usuarios comentaron el momento y destacaron la felicidad que mostró el influenciador al vivir una experiencia que para numerosos aficionados representa un sueño.

Cristiano Ronaldo sigue siendo una de las figuras más admiradas del fútbol mundial y cada una de sus apariciones genera expectativa. Por eso, el hecho de que volteara a mirar hacia donde estaba grabando La Liendra fue suficiente para que el video comenzara a acumular reproducciones y comentarios.

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En redes sociales, varios seguidores aseguraron sentirse identificados con la reacción del creador de contenido, pues consideran que cualquier aficionado al fútbol habría reaccionado de manera similar al encontrarse frente al capitán de Portugal.

Otros destacaron la cercanía con la que pudo observar al jugador, algo que no suele ocurrir con facilidad debido a la enorme popularidad que tiene el portugués en cualquier parte del mundo.

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La Liendra vive de cerca la experiencia del Mundial 2026

Desde el inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, diferentes influenciadores y celebridades han viajado a las ciudades sede para seguir los encuentros y compartir detalles exclusivos con sus seguidores.

La Liendra ha sido uno de los colombianos que más contenido ha publicado desde los escenarios mundialistas. El creador de contenido ha mostrado parte de la experiencia que se vive alrededor del campeonato, incluyendo recorridos, actividades especiales y encuentros con figuras reconocidas.

La edición de este año del Mundial ha reunido a miles de aficionados en México, Estados Unidos y Canadá, países encargados de albergar el torneo. Además de los partidos, los asistentes también han podido disfrutar de conciertos, actividades culturales y eventos relacionados con el fútbol.