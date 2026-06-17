Ella es Madu Carvalho, la mujer que conquistó el corazón de Richard Ríos

Richard Ríos no solo se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la Selección Colombia, sino también en uno de los futbolistas que más comentarios genera entre los aficionados.

Su talento dentro de la cancha y su carisma han hecho que miles de personas sigan de cerca cada paso de su carrera. Sin embargo, en los últimos meses también ha despertado interés por su vida sentimental, especialmente por la relación que mantiene con la modelo brasileña Madu Carvalho.

Puedes leer: ¿Gana la Selección? Este es el pronóstico de la IA para el Colombia vs. Uzbekistán



Aunque durante mucho tiempo el jugador prefirió mantener este aspecto de su vida lejos de los reflectores, poco a poco la pareja fue dejando pistas que terminaron confirmando lo que muchos ya sospechaban. Hoy, ambos son una de las parejas más comentadas entre los seguidores del fútbol colombiano y brasileño.

La historia comenzó a tomar fuerza durante 2024, cuando empezaron a surgir rumores sobre un posible romance entre el mediocampista y la creadora de contenido. En ese momento ninguno de los dos hizo declaraciones públicas, pero varias apariciones y fotografías comenzaron a alimentar las especulaciones.

Publicidad

La aparición que confirmó el romance

La confirmación llegó meses después. En marzo de 2025, Richard Ríos y Madu Carvalho asistieron juntos a la ceremonia del Campeonato Paulista, un evento muy importante para el fútbol brasileño.

Durante esa gala, el colombiano recibió un reconocimiento como mejor centrocampista del torneo. Más allá del premio, lo que captó la atención de muchos fue la presencia de Madu acompañándolo en una noche tan especial.

Publicidad

Desde entonces ya no quedaron mayores dudas sobre la relación. Aunque ambos continúan siendo reservados, comenzaron a mostrarse juntos en diferentes ocasiones.

Richard Ríos se dejó ver muy pegadito a su novia en pleno inicio de año Foto: Richard Ríos

Otro momento que generó comentarios ocurrió en junio de 2025, cuando el futbolista compartió varias fotografías junto a la modelo en Times Square, uno de los lugares más reconocidos de Nueva York. Las imágenes fueron publicadas por el propio jugador en sus redes sociales y rápidamente recibieron miles de reacciones por parte de los seguidores de la pareja.

A partir de ese momento, las publicaciones compartidas por ambos se hicieron más frecuentes, aunque siempre manteniendo un perfil discreto.

Puedes leer: Primer gol del Mundial 2026 lo hizo un colombiano; está esta es su historia

¿Quién es Madu Carvalho?

Madu Carvalho es una modelo e influenciadora nacida en Río de Janeiro, Brasil. A través de sus redes sociales ha construido una comunidad de seguidores interesados en temas relacionados con moda, belleza, viajes y estilo de vida.

Publicidad

Sus publicaciones suelen mostrar diferentes experiencias personales, sesiones fotográficas, recorridos por distintos destinos y momentos importantes de su día a día.

Gracias a ese contenido ha logrado consolidar una importante presencia en redes sociales, donde recibe constantemente mensajes y elogios de seguidores que destacan su belleza y carisma.

Publicidad

Además de su faceta como creadora de contenido, Madu ha ganado notoriedad entre los aficionados del fútbol por su relación con Richard Ríos, especialmente ahora que el colombiano atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera deportiva.