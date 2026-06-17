La razón por la que Colombia no usará la camiseta amarilla contra Uzbekistán: Mundial 2026

La Selección Colombia ya tiene todo listo para su esperado estreno en el Mundial 2026, pero antes de que ruede el balón frente a Uzbekistán hubo un detalle que llamó la atención de miles de aficionados.

El equipo dirigido para representar al país en la cita mundialista no saltará a la cancha con su tradicional camiseta amarilla, una imagen que durante décadas ha acompañado los momentos más importantes del fútbol colombiano.

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El encuentro se disputará este miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y marcará el inicio del camino de la Tricolor en la competencia más importante del planeta. Sin embargo, el uniforme será diferente al que millones de seguidores están acostumbrados a ver.

La FIFA confirmó que Colombia deberá utilizar su indumentaria alternativa para este compromiso. Esto se debe a que la selección aparece oficialmente como visitante en el partido ante Uzbekistán, mientras que el combinado asiático actuará como local.

Por esa razón, el equipo colombiano vestirá una combinación completamente distinta a la habitual. Los jugadores lucirán camiseta azul aguamarina, pantaloneta azul, detalles en verde neón y el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol en tonos amarillos.

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La decisión responde a los protocolos establecidos por la FIFA para evitar similitudes visuales entre los uniformes de los equipos que se enfrentan en cada partido del Mundial.

¿Por qué Colombia no usará la camiseta amarilla contra Uzbekistán en el Mundial 2026? Foto: AFP

La camiseta azul vuelve a escena en una Copa del Mundo

Más allá de la explicación reglamentaria, el uniforme alternativo ha despertado comentarios entre los aficionados debido a un dato particular que no ha pasado desapercibido.

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Será la primera vez que Colombia dispute un partido mundialista utilizando una camiseta azul desde Francia 1998. Han pasado casi tres décadas desde la última ocasión en que la Tricolor apareció en una Copa del Mundo con un uniforme diferente al tradicional amarillo.

¿Cuándo volverá Colombia a usar la camiseta amarilla?

Aunque la camiseta azul será protagonista en el primer encuentro, los seguidores de la Tricolor no tendrán que esperar demasiado para volver a ver el uniforme tradicional.

De acuerdo con la programación establecida para la fase de grupos, Colombia utilizará nuevamente su camiseta amarilla en los dos partidos siguientes.

El primero será frente a la Selección de República Democrática del Congo, compromiso programado para el martes 23 de junio. Posteriormente, el equipo nacional volverá a vestir de amarillo en el duelo contra Portugal, previsto para el sábado 27 de junio.

Estos encuentros serán determinantes para las aspiraciones de Colombia dentro del Grupo K, donde buscará avanzar a la siguiente ronda del campeonato.

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Mientras tanto, toda la atención está puesta en el debut contra Uzbekistán. Millones de colombianos dentro y fuera del país esperan con entusiasmo el inicio de la participación nacional en el Mundial 2026.

La novedad del uniforme azul ha añadido un ingrediente extra a la conversación previa al partido. Algunos lo consideran un simple detalle administrativo, otros lo ven como una curiosidad histórica y tampoco faltan quienes lo relacionan con agüeros futboleros.

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Lo cierto es que, más allá del color de la camiseta, la expectativa se concentra en el rendimiento de la Selección Colombia en su estreno mundialista. El equipo tendrá la oportunidad de comenzar sumando puntos en un torneo donde cada partido puede marcar diferencias importantes en la lucha por la clasificación.