¡Debuta la Selección! Colombia vs. Uzbekistán: hora para ver en vivo y alineación

La Selección Colombia inicia su camino en el Mundial 2026 frente a un rival inédito: Uzbekistán. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo genera una enorme expectativa en todo el país, y los aficionados ya se preguntan todos los detalles para no perderse este histórico debut en el Estadio Ciudad de México.

Aquí te contamos el horario exacto, los canales de transmisión confirmados y las novedades del once titular.

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¿A qué hora juega Colombia vs. Uzbekistán hoy?

El partido entre Colombia y Uzbekistán se disputará este miércoles 17 de junio. El pitazo inicial está programado para las 9:00 p.m. (hora de Colombia).

Se recomienda conectarse a las transmisiones al menos una hora antes para disfrutar de la previa oficial, los actos protocolarios y el análisis de los expertos.

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¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en vivo?

Para ver el partido en vivo y en directo en territorio colombiano, los hinchas cuentan con opciones oficiales tanto en televisión abierta como en plataformas digitales de streaming:



Televisión abierta: La señal principal estará a cargo de Gol Caracol por Caracol Televisión, el canal tradicional de la Selección, que contará con todo su equipo periodístico habitual.

La señal principal estará a cargo de Gol Caracol por Caracol Televisión, el canal tradicional de la Selección, que contará con todo su equipo periodístico habitual. Streaming digital: Si prefieres ver el partido desde tu celular, tableta o computador, la opción recomendada y autorizada es la plataforma DITU, además de los portales web oficiales de Gol Caracol.



Alineación de Colombia ante Uzbekistán

Néstor Lorenzo ya tendría definida la nómina inicialista para asegurar los primeros tres puntos del torneo. La gran base del equipo se mantiene, liderada por la experiencia y el talento de sus máximas figuras.

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James Rodríguez portará la cinta de capitán y será el eje del mediocampo, mientras que Luis Díaz será el encargado de romper la defensa asiática con su velocidad por la banda izquierda.

La principal duda del cuerpo técnico pasa por el frente de ataque. El delantero Jhon Córdoba ha presentado molestias físicas en el muslo durante los últimos entrenamientos y ha realizado trabajos diferenciados.

Aunque los analistas ya perfilan un once titular, el director técnico Néstor Lorenzo mantiene bajo reserva la alineación oficial del equipo. Se espera que la nómina definitiva sea confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol apenas una hora antes del inicio del compromiso.

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La probable alineación de Colombia sería con: Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en la línea defensiva; Jefferson Lerma y Richard Ríos en la primera línea de volantes; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz más adelantados.

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Por el lado de Uzbekistán, el conjunto asiático está dirigido por el histórico campeón del mundo italiano Fabio Cannavaro. Es un equipo sumamente físico que se resguarda bien en defensa y apuesta por contragolpes rápidos liderados por su estrella Eldor Shomurodov.

Colombia deberá tener paciencia para abrir el marcador y evitar sorpresas defensivas. El debut mundialista exige máxima concentración desde el primer minuto de juego.

