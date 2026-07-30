La Segura reaparece y preocupa a sus seguidores con duro mensaje: “Me desahució”

Natalia Segura, conocida en redes sociales como 'La Segura', compartió con sus seguidores una nueva actualización sobre su estado de salud, luego de recibir un diagnóstico médico que, según explicó, confirma que el dolor crónico con el que convive no tiene cura definitiva.

Tras años de someterse a distintos tratamientos para aliviar sus dolencias, los especialistas le informaron que la condición será permanente y que deberá aprender a convivir con ella.

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En un video publicado en sus plataformas digitales, la creadora de contenido aseguró que los médicos la "desahuciaron" nuevamente respecto a la posibilidad de eliminar el dolor. Durante una de sus últimas consultas, uno de los especialistas le dijo: "Tú vas a tener ese dolor crónico para toda tu vida".



Al recordar ese momento, La Segura expresó el impacto que tuvo el diagnóstico: "Han hecho absolutamente todo y nada ha servido. Básicamente me choqué con el muro de la realidad de lo que está pasando y va a pasar con mi cuerpo".

Su condición es consecuencia de las lesiones que sufrió en 2013, cuando fue víctima de un atentado en Cali. El ataque comprometió su columna vertebral y, aunque logró recuperar la movilidad tras un largo proceso de rehabilitación que ella misma calificó como un "milagro", las secuelas neurológicas persisten más de una década después.

Actualmente, además del dolor en la columna y la cadera, padece espasticidad, un trastorno que provoca rigidez muscular involuntaria, así como molestias constantes en músculos y tendones.

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¿La segura está embarazada nuevamente? /Foto: redes sociales La Segura

¿Qué dijo La Segura sobre el diagnóstico que recibió?

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Uno de los aspectos que más la afectó fue el fracaso del tratamiento con neuroestimuladores medulares, un procedimiento en el que había depositado gran parte de sus esperanzas. Este dispositivo envía impulsos eléctricos a la médula espinal con el objetivo de modificar las señales de dolor que llegan al cerebro.

Sin embargo, el tratamiento no produjo los resultados esperados y, según relató, incluso intensificó algunas de las molestias asociadas con su neuropatía.

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La influenciadora recordó la ilusión con la que afrontó el procedimiento en un inicio. "Estaba muy feliz porque era la esperanza de sentir que en algún momento iba a poder levantarme y no sentir dolor".

El resultado del tratamiento tuvo un fuerte impacto emocional. Según contó, atravesó un "episodio depresivo impresionante", al punto de afirmar. "Tuve una semana donde no hacía sino llorar y llorar".

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La nueva rutina de La Segura

Tras conocer el diagnóstico, Natalia Segura decidió replantear su forma de afrontar la enfermedad. Como parte de ese proceso, inició terapia psicológica para trabajar la aceptación de su condición y anunció que incorporará actividades como yoga y terapias bioenergéticas a su rutina diaria.

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Asimismo, explicó que, aunque el dolor que padece no siempre es visible para quienes la siguen en redes sociales, representa una carga física y emocional permanente. Aun así, aseguró que busca recuperar la actitud positiva con la que aprendió a convivir con su condición:

"Quiero volver a esa Segura que ya había aceptado su condición, que la había abrazado y amado, y que ve la vida de una forma positiva", finalizó.