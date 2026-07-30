Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
BEBÉ DE CAMILA POTOSÍ
BODA CRISTIANO RONALDO
UEFA VS FIFA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La Segura reaparece y preocupa a sus seguidores con duro mensaje: “Me desahució”

La Segura reaparece y preocupa a sus seguidores con duro mensaje: “Me desahució”

La creadora de contenido compartió con sus seguidores el complejo momento de salud que atraviesa, luego de que un procedimiento médico no diera los resultados esperados.

La creadora de contenido La Segura posando junto a un pantallazo de su reacción
La influencer La Segura reapareció en sus redes sociales con un duro testimonio sobre su salud
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @la_seguraa
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

Natalia Segura, conocida en redes sociales como 'La Segura', compartió con sus seguidores una nueva actualización sobre su estado de salud, luego de recibir un diagnóstico médico que, según explicó, confirma que el dolor crónico con el que convive no tiene cura definitiva.

Tras años de someterse a distintos tratamientos para aliviar sus dolencias, los especialistas le informaron que la condición será permanente y que deberá aprender a convivir con ella.

Puedes leer: La Segura da noticia que deja fríos a sus seguidores: “Voy a ser mamá por segunda vez”

En un video publicado en sus plataformas digitales, la creadora de contenido aseguró que los médicos la "desahuciaron" nuevamente respecto a la posibilidad de eliminar el dolor. Durante una de sus últimas consultas, uno de los especialistas le dijo: "Tú vas a tener ese dolor crónico para toda tu vida".

Te puede interesar

El presentador colombiano Carlos Calero sonriendo en el set del programa Día a Día
Farándula

Carlos Calero rompe el silencio tras indignante situación: “Perdónalos, Dios”

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en medio de rumores sobre su supuesta boda en Sintra
Farándula

¿Se acerca la Boda? Cristiano Ronaldo y Georgina darían el "sí" el fin de semana en Sintra

Al recordar ese momento, La Segura expresó el impacto que tuvo el diagnóstico: "Han hecho absolutamente todo y nada ha servido. Básicamente me choqué con el muro de la realidad de lo que está pasando y va a pasar con mi cuerpo".

Su condición es consecuencia de las lesiones que sufrió en 2013, cuando fue víctima de un atentado en Cali. El ataque comprometió su columna vertebral y, aunque logró recuperar la movilidad tras un largo proceso de rehabilitación que ella misma calificó como un "milagro", las secuelas neurológicas persisten más de una década después.

Actualmente, además del dolor en la columna y la cadera, padece espasticidad, un trastorno que provoca rigidez muscular involuntaria, así como molestias constantes en músculos y tendones.

Publicidad

¿La segura está embarazada nuevamente?
¿La segura está embarazada nuevamente?
/Foto: redes sociales La Segura

¿Qué dijo La Segura sobre el diagnóstico que recibió?

Publicidad

Uno de los aspectos que más la afectó fue el fracaso del tratamiento con neuroestimuladores medulares, un procedimiento en el que había depositado gran parte de sus esperanzas. Este dispositivo envía impulsos eléctricos a la médula espinal con el objetivo de modificar las señales de dolor que llegan al cerebro.

Sin embargo, el tratamiento no produjo los resultados esperados y, según relató, incluso intensificó algunas de las molestias asociadas con su neuropatía.

Puedes leer: Marcela Reyes define qué es ser una mujer ‘migajera’ y las señales de que alguien lo es

La influenciadora recordó la ilusión con la que afrontó el procedimiento en un inicio. "Estaba muy feliz porque era la esperanza de sentir que en algún momento iba a poder levantarme y no sentir dolor".

Te puede interesar

La actriz y exvirreina universal Paola Turbay sonriendo con una camiseta blanca
Farándula

Paola Turbay enfrentó compleja situación en Europa: “Respiramos profundo”

Marcela Reyes revela que fue amenazada por Anuel tras un comentario que hizo sobre Yailin
Farándula

"Tuve que dar disculpas": Marcela Reyes revela calvario que vivió tras amenaza de Anuel

El resultado del tratamiento tuvo un fuerte impacto emocional. Según contó, atravesó un "episodio depresivo impresionante", al punto de afirmar. "Tuve una semana donde no hacía sino llorar y llorar".

Publicidad

La nueva rutina de La Segura

Tras conocer el diagnóstico, Natalia Segura decidió replantear su forma de afrontar la enfermedad. Como parte de ese proceso, inició terapia psicológica para trabajar la aceptación de su condición y anunció que incorporará actividades como yoga y terapias bioenergéticas a su rutina diaria.

Publicidad

Asimismo, explicó que, aunque el dolor que padece no siempre es visible para quienes la siguen en redes sociales, representa una carga física y emocional permanente. Aun así, aseguró que busca recuperar la actitud positiva con la que aprendió a convivir con su condición:

"Quiero volver a esa Segura que ya había aceptado su condición, que la había abrazado y amado, y que ve la vida de una forma positiva", finalizó.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

La Segura

Farándula

Enfermedades raras