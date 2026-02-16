La Segura da noticia que deja fríos a sus seguidores: “Voy a ser mamá por segunda vez”

La Segura volvió a ser tendencia luego de que en redes sociales se dispararan los rumores sobre un supuesto segundo embarazo. Todo comenzó con un video que publicó durante la celebración de San Valentín junto a su esposo, Ignacio Baladán, en el que varios seguidores aseguraron notar un cambio en su abdomen.

La creadora de contenido apareció usando una bata morada y, aunque el video era corto y casual, muchos usuarios empezaron a comentar que se le veía “pancita”. Eso fue suficiente para que se activaran las especulaciones y se llenaran sus publicaciones de preguntas sobre si estaba esperando a su segundo hijo.

En cuestión de horas, el tema se volvió tendencia entre sus seguidores. Algunos aseguraban que estaba ocultando el embarazo, mientras otros defendían que se trataba de un ángulo de cámara o de la ropa que llevaba puesta. Sin embargo, la propia influenciadora decidió aclarar lo que estaba pasando y no dejó que el rumor creciera sin control.

Un día después del video que desató los comentarios, La Segura publicó otro clip en el que habló directamente del tema. Al inicio, dijo en tono bromista: “Voy a ser mamá por segunda vez, amigos”, lo que hizo pensar a muchos que finalmente iba a confirmar la noticia. Incluso se alejó un poco de la cámara y levantó su prenda para mostrar su abdomen.

Pero segundos después, aclaró que todo se trataba de una confusión. Desmintió que estuviera embarazada y explicó que su apariencia se debía a un problema de salud que estaba atravesando en ese momento. Según contó, tanto ella como su hijo estaban afectados por un virus estomacal que les había provocado fuertes malestares gastrointestinales.

La influencer colombiana Natalia Segura y el chef uruguayo Ignacio Baladán Foto: Instagram de La segura

La enfermedad de La Segura, ¿le saca panza?

La influenciadora explicó que ese problema la tenía inflamada y con dolor, razón por la cual su abdomen se veía diferente en el video de San Valentín. También detalló que su médico le indicó que ese tipo de virus podía durar entre una y dos semanas, por lo que debía tener paciencia mientras su cuerpo se recuperaba.

En su relato, La Segura fue bastante directa y no ocultó lo incómodo que había sido el episodio. Contó que los síntomas habían sido tan fuertes que en dos ocasiones no alcanzó a llegar al baño, algo que mencionó con la naturalidad que suele caracterizarla en sus redes sociales. Para ella, era importante explicar la situación tal como era, sin alimentar más versiones falsas.

El video de aclaración generó todo tipo de reacciones. Muchos seguidores le enviaron mensajes de apoyo por su estado de salud, mientras otros admitieron que habían creído que realmente estaba esperando otro bebé. También hubo quienes agradecieron que hablara sin rodeos y contara exactamente qué le estaba pasando.

Antes de esta polémica, La Segura había compartido una galería de fotos en las que mostraba cómo Ignacio Baladán le había celebrado su cumpleaños con una decoración romántica. En esas imágenes también se veían regalos relacionados con su etapa como madre y una camioneta de lujo, lo que ya había despertado comentarios sobre su vida familiar.

Ahora, con la aclaración hecha, la influenciadora dejó claro que no hay un segundo embarazo en camino y que lo que se vio en el video fue consecuencia directa de su estado de salud. Aun así, el tema volvió a demostrar el impacto que tiene cada publicación suya y lo rápido que sus seguidores sacan conclusiones a partir de pequeños detalles.