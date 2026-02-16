Dura y radical decisión de Manuela QM tras los rumores de infidelidad de Blessd

Manuela QM quedó en el centro de la conversación luego de que en redes sociales empezaran a circular unos supuestos chats que involucran al cantante urbano Blessd y a la modelo Ángela Valdivieso. Aunque ella no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, sus movimientos en redes sociales no pasaron desapercibidos y despertaron todo tipo de comentarios.

Durante el fin de semana, usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla con mensajes que, según se dijo, corresponderían a conversaciones privadas entre Blessd y la modelo. A partir de ahí, muchos empezaron a fijarse con lupa en el perfil de Manuela QM, quien suma más de dos millones de seguidores en Instagram.

Puedes leer: Blessd confiesa qué pasó realmente con Samantha Correa, ¿se puso nervioso?



Radical decisión de Manuela QM tras filtración de chats

Lo primero que notaron varios internautas fue un cambio en su perfil: Manuela ocultó varias publicaciones en las que aparecía junto al artista paisa. Además, limitó los comentarios en sus fotografías, una acción que suele llamar la atención cuando hay rumores alrededor de una relación pública. Estas modificaciones se dieron justo después de que los chats empezaran a circular, lo que hizo que muchos relacionaran ambos hechos.

La situación contrastó con lo que había mostrado días antes. La semana pasada, Manuela había compartido una galería de fotos donde dejó ver cómo Blessd le celebró su cumpleaños con una decoración romántica. En esas imágenes también mostró regalos que recibió, entre ellos ropa para el bebé y una lujosa camioneta. Ese contenido había sido publicado en medio de críticas, ya que algunos seguidores notaron la ausencia del cantante en la celebración sorpresa, algo que generó especulaciones sobre una posible distancia entre ambos.

Manuela QM estaría en embarazo de Blessd, /Foto: Instagram @blessd

¿Manuela QM y Blessd terminaron?

Otro detalle que no pasó desapercibido fue un video que Manuela subió a TikTok. En él aparecía mostrando varios libros que estaba leyendo recientemente, algunos de ellos regalos de cumpleaños. Según contó en ese clip, uno de los libros se lo había obsequiado la mamá de Blessd. Allí habló de lo concentrada que estaba en la lectura y mencionó que varios títulos estaban relacionados con procesos personales y crecimiento individual. Sin embargo, tras la polémica, ese video también fue eliminado.

Publicidad

Ese movimiento fue interpretado por muchos usuarios como una posible indirecta, mientras otros prefirieron no sacar conclusiones. En los comentarios, algunos recordaron que cuando se hizo público su embarazo, ya circulaban mensajes que insinuaban que podría convertirse en madre soltera en el futuro, frases que ahora volvieron a aparecer entre las reacciones.

Puedes leer: ¿Manuela QM y Blessd terminaron? Por este detalle se rumora su ruptura

Publicidad

A pesar de que varias publicaciones ya no están disponibles, todavía permanecen algunas imágenes donde Manuela aparece junto a Blessd. Esa mezcla entre fotos visibles y otras ocultas ha mantenido el debate activo entre sus seguidores, quienes analizan cada detalle de su perfil buscando señales claras sobre el estado de la relación.