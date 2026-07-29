Hallan sin vida en su casa a famoso DJ de música electrónica; revelan posible causa

La música electrónica atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Kavinsky, uno de los productores franceses más reconocidos del género.

El artista, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, fue encontrado sin vida en su residencia ubicada en París, una noticia que rápidamente generó reacciones entre seguidores y figuras de la industria musical.

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La muerte del creador de "Nightcall" ha provocado una ola de mensajes en redes sociales, donde miles de fanáticos recuerdan la influencia que tuvo en la música electrónica y en la cultura popular gracias a una de las canciones más representativas de la película Drive.

Las autoridades francesas confirmaron que el artista tenía 50 años y que se abrió una investigación para establecer con precisión las circunstancias de su fallecimiento.

¿De qué murió Kavinsky?

Hasta el momento, la causa oficial de la muerte no ha sido confirmada por las autoridades francesas.

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Sin embargo, medios locales han informado que una de las principales hipótesis apunta a que el músico habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), luego de que, según los primeros reportes, presentara fuertes dolores de cabeza durante los días previos a su fallecimiento. Esa información aún hace parte de la investigación y no ha sido confirmada oficialmente.

La Fiscalía de París indicó que se mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y precisó que, por ahora, no existen indicios de circunstancias sospechosas alrededor de su muerte.

So heartbreaking to hear the news. An inspiration to so many, including myself. I will continue to honor your name and your music. Rest easy Kavinsky 🇫🇷❤️ pic.twitter.com/ts84bigDCV — The Weeknd (@theweeknd) July 29, 2026

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The Weeknd reaccionó al fallecimiento de Kavinsky

Tras conocerse la noticia, diferentes artistas utilizaron sus redes sociales para despedirse del productor francés.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de The Weeknd, quien recordó la influencia que tuvo Kavinsky en la música contemporánea.

"Tan desgarrador escuchar la noticia. Una inspiración para tantos, incluyéndome a mí. Continuaré honrando tu nombre y tu música. Descansa en paz, Kavinsky."

También el presidente francés, Emmanuel Macron, destacó el legado del artista y lo calificó como un motivo de orgullo para Francia.

¿Quién era Kavinsky?

Nacido como Vincent Belorgey en Seine-Saint-Denis, Francia, Kavinsky inició su carrera artística en el mundo de la actuación antes de enfocarse por completo en la música electrónica a mediados de la década de los 2000.

Con una propuesta inspirada en la estética de los años 80, los videojuegos retro y el synthwave, construyó una identidad que lo llevó a convertirse en una de las figuras más representativas del género.

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Su personaje artístico, acompañado de un estilo visual inconfundible, hizo que sus producciones fueran fácilmente reconocibles por los fanáticos de la música electrónica.

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"Nightcall", la canción que lo llevó a la fama

Aunque publicó varios trabajos musicales durante su carrera, fue "Nightcall", lanzada en 2010, la canción que transformó definitivamente su trayectoria.

El tema alcanzó reconocimiento internacional tras formar parte de la banda sonora de Drive (2011), película protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Nicolas Winding Refn. Desde entonces, la canción se convirtió en uno de los himnos más recordados de la música electrónica moderna.