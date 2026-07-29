Revelan quiénes eran las dos personas que murieron en el accidente de parapente en Piendamó

Las autoridades avanzan en la investigación del accidente de parapente ocurrido en Piendamó, Cauca, mientras se conocen nuevos detalles sobre las víctimas de la emergencia que conmocionó al departamento.

En las últimas horas fueron confirmadas las identidades de las dos personas que perdieron la vida tras la caída del parapente en una zona rural del municipio.

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El caso ha generado impacto en redes sociales, donde además de circular videos del lugar del accidente, cientos de usuarios han expresado mensajes de solidaridad para las familias de las víctimas.

Aunque continúan las investigaciones para establecer qué provocó la caída de la aeronave deportiva, ya se conocieron los nombres de las personas involucradas en esta tragedia.

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¿Quiénes eran las víctimas del accidente de parapente en Piendamó?

De acuerdo con la información conocida por Noticias Caracol, las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Jhon Jaider Zúñiga, de 27 años, y Marines Ussa Sarria, de 31 años.

Según la información recopilada por ese medio, Marines Ussa Sarria era oriunda del municipio de Piendamó, mientras que las autoridades continúan adelantando las diligencias correspondientes para esclarecer completamente lo sucedido.

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Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si ambos realizaban un vuelo recreativo, si se trataba de una actividad turística o si el recorrido correspondía a un instructor y un acompañante.

Ese aspecto también hace parte de las investigaciones que adelantan las autoridades.

Video del momento exacto: así fue el accidente de parapente en Piendamó, Cauca

El accidente se registró durante la mañana del 29 de julio, cuando el parapente cayó en una zona montañosa de Piendamó.

Versiones conocidas por medios regionales indican que el parapente habría perdido estabilidad durante el vuelo, aunque esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Tras la caída, varias personas que se encontraban cerca auxiliaron a los ocupantes y los trasladaron de inmediato hasta un centro asistencial en vehículos particulares.

Noticias Caracol conoció que Marines Ussa Sarria ingresó al centro médico con múltiples lesiones, entre ellas politraumatismos, trauma craneoencefálico y varias fracturas.

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El personal médico realizó diferentes procedimientos para intentar estabilizarla; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció poco tiempo después.

Por su parte, Jhon Jaider Zúñiga llegó al hospital sin signos vitales, según la información conocida hasta el momento.

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La noticia ha causado conmoción tanto en Piendamó como en otras regiones del país, especialmente entre quienes practican deportes de aventura.

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Después de conocerse el accidente, unidades de la Policía Nacional y de la Sijín se desplazaron hasta el lugar donde cayó el parapente para iniciar las labores de inspección y recolección de evidencia.

Las autoridades buscan establecer las condiciones en las que se desarrollaba el vuelo y determinar qué factores pudieron influir en el accidente.

Entre los aspectos que serán analizados están el estado del equipo utilizado, las condiciones del recorrido y toda la información técnica que permita reconstruir lo sucedido.

Por ahora, no existe un informe oficial que confirme las causas de la caída.

#Atención Dos personas, un hombre y una mujer, murieron tras un accidente en parapente ocurrido entre los municipios de Piendamó y Silvia, en el centro del departamento del Cauca. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas de la tragedia.… pic.twitter.com/yHfBqf1bs8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 29, 2026