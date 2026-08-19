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¿Estás en el grupo C18 del nuevo RUI? Estos son los subsidios a los que tienes derecho

Si tras la nueva revisión de ingresos quedaste ubicado en el subgrupo C18, te explicamos detalladamente qué significa esta condición de vulnerabilidad y la lista de beneficios.

Subsidios RUI 2026: Guía completa para el grupo C18 y cómo consultar el puntaje
Subsidios RUI 2026: Guía completa para el grupo C18 y cómo consultar el puntaje
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Desde el primero de agosto de 2026, el Registro Universal de Ingresos (RUI) se convirtió en el instrumento oficial de focalización del Estado.

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Este sistema nació para obtener una radiografía real de cuánto ganan las personas en el país, cruzando datos de más de 40 entidades como la DIAN, la Registraduría y la PILA.

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Aunque el RUI conserva los subgrupos que ya conocías del Sisbén IV, la forma en que se calcula tu nivel ha cambiado, lo que ha provocado que muchos hogares vean variaciones en su clasificación.

Si en tu consulta reciente apareces como C18, es fundamental que entiendas qué implica esto para tu bolsillo y el de tu familia.

¿Qué es el grupo C18 en el RUI y qué tipo de ayudas puedes recibir?

Estar en el subgrupo C18 significa que perteneces al último nivel del Grupo C, destinado a la población en situación de vulnerabilidad.

Esto quiere decir que, aunque tus ingresos están por encima de la línea de pobreza monetaria (fijada para otros grupos en $482.041), tu hogar todavía es sensible y corre el riesgo de caer en la pobreza si enfrentan dificultades económicas repentinas.

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A pesar de estar en el último escalón de este grupo, todavía tienes las puertas abiertas a programas sociales muy importantes. Aquí te detallo los principales beneficios a los que puedes aplicar si eres C18:

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  • Subsidio de Vivienda "Mi Casa Ya": Si sueñas con tener casa propia, el Ministerio de Vivienda permite que los hogares C18 accedan a un subsidio de hasta 20 SMMLV para la cuota inicial de vivienda urbana o rural. Además, tienes el beneficio de la concurrencia de subsidios, lo que te permite sumar el apoyo de tu caja de compensación (30 SMMLV) con el del Gobierno (20 SMMLV), alcanzando un total de hasta 50 SMMLV.
  • Renta Joven: Este programa de Prosperidad Social, enfocado en estudiantes bachilleres y universitarios, incluye a todos los niveles del Grupo C, por lo que el C18 no es la excepción.
  • Educación y Créditos: Como C18 puedes participar en líneas de crédito del ICETEX como “Financiación Talento en mi Territorio”. También tienes acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y a los beneficios de Generación E de MinEducación.
  • Salud Protegida: Los integrantes de los grupos A, B y C del RUI tienen derecho a acceder al servicio de salud en el régimen subsidiado sin necesidad de realizar una contribución solidaria.
  • Ayudas Locales: Dependiendo de donde vivas, puedes aplicar a programas territoriales como el "Ingreso Mínimo Garantizado" en Bogotá, aunque debes revisar los términos específicos de cada alcaldía.

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¿Cómo consultar tu nuevo puntaje RUI y qué hacer si tu clasificación cambió?

Si aún no sabes si eres C18 o si tu puntaje se movió, no tienes que salir de casa para averiguarlo. La consulta se realiza de forma digital a través del portal de la Ventanilla Social del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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Para conocer tu situación actual, solo debes seguir estos pasos:

  1. Entra al sitio oficial
  2. Busca en la parte superior la opción que dice “Consulta RUI”.
  3. Ingresa tu tipo y número de documento de identidad.
  4. Haz clic en el botón de consultar y revisa los datos de tu hogar y tu nueva clasificación.

Si necesitas el documento para algún trámite, el sistema te permite seleccionar la opción “Imprimir” para guardarlo como PDF. Además, si quieres ver el detalle completo de tu ficha, puedes registrarte como ciudadano validando tu correo electrónico en la misma plataforma.

¿Qué pasa si no estás de acuerdo con tu clasificación del RUI?

Si notas que hubo un error o que tu puntaje cambió injustificadamente, el DNP ha aclarado que puedes solicitar una corrección de datos directamente en la Ventanilla Social o en las oficinas del Sisbén. Eso sí, debes demostrar que existe un dato erróneo en la ficha de tu hogar.

Finalmente, ten presente que si ya recibías ayudas antes del 31 de julio de 2026 basadas en tu antiguo puntaje del Sisbén, el Gobierno ha establecido un periodo de transición hasta el 31 de octubre de 2026.

Durante estos meses, mantendrás tus beneficios sin modificaciones mientras se estabiliza el nuevo sistema del RUI.

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