¿Mi Casa Ya desaparece? Este es el plan de Abelardo de la Espriella con 'Casa Milagro'

El mercado inmobiliario en Colombia da un giro radical. Tras meses de incertidumbre, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha presentado oficialmente la estrategia con la que busca reactivar la economía y facilitar el acceso a la propiedad privada.

El ministro designado de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, entregó los primeros detalles de 'Casa milagro', el ambicioso programa que llegará para reemplazar de forma definitiva a 'Mi Casa Ya'.

Puedes leer: Ley da respiro a bolsillo de deudores en bancos; freno a cobros abusivos



¿Qué es el programa de vivienda 'Casa milagro'?

El programa de vivienda 'Casa milagro' es la nueva política pública habitacional del Gobierno Nacional. Consiste en una agresiva combinación de subsidios directos a la cuota inicial y un esquema de apoyos financieros nunca antes visto en el país.

El objetivo principal es derribar las barreras de las altas tasas de interés que paralizaron las compras de inmuebles en los últimos años.

Según explicó el ministro Beltrán, el programa priorizará a las familias de menores ingresos, enfocándose en la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Publicidad

El anuncio que ha encendido las alarmas positivas en el mercado es la posibilidad de acceder a créditos de vivienda con tasas del 2%.

Este porcentaje representa una reducción histórica frente a los portafolios actuales de la banca tradicional. El ministro designado aclaró que esto se logrará mediante una fuerte cobertura a la tasa de interés financiada por el Estado, lo que reducirá drásticamente el valor de las cuotas mensuales para los beneficiarios.

Publicidad

Programa Casa Milagro: ¿Créditos de vivienda con tasas del 2%?

Requisitos preliminares para aplicar a 'Casa milagro'

Aunque el decreto final está en construcción, el Ministerio de Vivienda adelantó los pilares para acceder al subsidio:



Clasificación del Sisbén: Se priorizará a los hogares en los grupos A, B y C.

Se priorizará a los hogares en los grupos A, B y C. Ingresos mensuales: El núcleo familiar debe demostrar ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos.

El núcleo familiar debe demostrar ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. Primera vivienda: Los postulantes no pueden ser propietarios de ningún inmueble en el territorio nacional.

Los postulantes no pueden ser propietarios de ningún inmueble en el territorio nacional. No haber recibido subsidios: No haber sido beneficiarios previos de coberturas de tasa de interés.

Puedes leer: ¿En cuál quedas? Los 4 grupos beneficiarios del nuevo RUI que sustituye al Sisbén

¿Qué pasará con los beneficiarios actuales de 'Mi Casa Ya'?

Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos es el destino de los hogares que ya estaban en proceso de postulación. El nuevo ministerio ha dado un parte de tranquilidad al asegurar que existirá un plan de transición organizado.

Quienes cumplan con los requisitos vigentes no perderán su oportunidad de tener techo propio, sino que se integrarán gradualmente al nuevo modelo de 'Casa milagro' para aprovechar las ventajas de los créditos de vivienda con tasas del 2%.

Con este cambio normativo, el acceso a la vivienda en Colombia entra en una nueva era. Para las constructoras, representa el salvavidas que el gremio venía solicitando para reducir el inventario de unidades y arrancar nuevos frentes de obra.

