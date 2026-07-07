¿En cuál quedas? Los 4 grupos beneficiarios del nuevo RUI que sustituye al Sisbén

Durante años, seguramente has escuchado o utilizado el Sisbén como esa "llave" que te permite entrar a programas sociales. Sin embargo, debes saber que el panorama está cambiando para mejorar la forma en que se reparten los recursos.

Desde el pasado 1 de julio de 2026, Colombia inició formalmente la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).

Este no es un cambio menor. Se trata de una transformación profunda en el sistema de clasificación que busca que la focalización de los programas sea mucho más justa.



¿Quiénes serán los beneficiarios de los subsidios con el nuevo sistema RUI?

Una de las mayores dudas que puedes tener es si vas a perder tus beneficios. Es importante que sepas que la aplicación del RUI no elimina ni saca a ninguna persona de ningún subsidio de forma automática.

La decisión de quién recibe o deja de recibir una ayuda sigue siendo potestad de cada entidad encargada, como el Departamento de Prosperidad Social o el Ministerio de Vivienda.

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Según los datos oficiales, los grupos que se verán beneficiados por esta transición son:

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Población vulnerable: Aquellas personas que ya figuran en el sistema y necesitan apoyo en salud, educación, alimentación y transferencias económicas.

Aquellas personas que ya figuran en el sistema y necesitan apoyo en salud, educación, alimentación y transferencias económicas. Hogares con información desactualizada: Familias que en el pasado no pudieron ingresar a la base de datos por falta de actualización y que hoy requieren programas sociales.

Familias que en el pasado no pudieron ingresar a la base de datos por falta de actualización y que hoy requieren programas sociales. Beneficiarios actuales: Personas que ya reciben ayudas y que, al mantener sus condiciones de vulnerabilidad, podrán seguir contando con estos apoyos económicos.

Personas que ya reciben ayudas y que, al mantener sus condiciones de vulnerabilidad, podrán seguir contando con estos apoyos económicos. Familias de menores ingresos: Hogares que registran condiciones de vulnerabilidad ajustadas a su realidad económica actual.

Gracias a este cruce de datos, el sistema podrá mantener actualizada tu situación socioeconómica y la de tu familia casi en tiempo real.

Esto significa que, si tu situación cambia, el sistema lo notará más rápido para ajustar las ayudas de transporte, vivienda, alimentación o transferencias monetarias que gestionas a través de las distintas secretarías y ministerios.

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Recuerda que este proceso ya está en marcha y busca que la justicia social sea una realidad basada en datos reales y no solo en percepciones.

Mantente informado sobre cómo tu entidad prestadora de subsidios integrará esta nueva información del RUI para que no pierdas ninguna oportunidad de apoyo.

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¿Qué es el Registro Universal de Ingresos (RUI) y cómo reemplaza al Sisbén?

El Sisbén tradicional se basaba en encuestas y variables de calidad de vida, pero el RUI va un paso más allá. Este nuevo sistema es una metodología que cruza información de más de 40 entidades públicas oficiales, entre las que se encuentran la DIAN, la Registraduría y el Ministerio de Educación.

Al utilizar estos datos actualizados, el Gobierno puede establecer una clasificación mucho más exacta de tus condiciones reales de vida.

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Ya no se trata solo de lo que se ve en una visita domiciliaria, sino de una realidad respaldada por registros oficiales que permiten ver tu situación socioeconómica de manera integral.

El objetivo principal es optimizar la priorización de los programas de subsidios, asegurando que el dinero llegue a los hogares que realmente enfrentan condiciones de vulnerabilidad.