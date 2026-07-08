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La Kalle  / Noticias  / Economía  / Nequi o DaviPlata: así puedes registrar tu cuenta para cobrar subsidios de Prosperidad Social

Nequi o DaviPlata: así puedes registrar tu cuenta para cobrar subsidios de Prosperidad Social

Aprende a registrar tu cuenta bancaria, Nequi o DaviPlata en el Gestor de Información Financiera para recibir tus pagos sin hacer filas.

Registrar Nequi o DaviPlata para recibir Prosperidad Social
Registrar Nequi o DaviPlata para recibir Prosperidad Social
/Foto: IA /Logos: Nequi, Daviplata, Prosperidad Social
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

El Departamento para la Prosperidad Social habilitó una nueva modalidad que transforma la entrega de ayudas económicas en Colombia. A través del Gestor de Información Financiera (GIF), los beneficiarios ahora tienen total libertad de elegir dónde recibir su dinero.

Si manejas plataformas como Nequi, DaviPlata o Movii, ya no necesitas retirar tu subsidio en puntos físicos ni hacer largas filas.

Puedes leer: Link oficial para consultar Devolución del IVA 2026: así puedes ver si eres beneficiario

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Gestor de Información Financiera Prosperidad Social
Gestor de Información Financiera Prosperidad Social
/Foto: Prosperidad Social

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Beneficios de recibir tu subsidio en Nequi o DaviPlata

La implementación del Gestor de Información Financiera ofrece múltiples ventajas para los hogares vulnerables:

  • Adiós a las filas: El dinero llega de forma automática a tu cuenta digital.
  • Disponibilidad 24/7: Puedes usar tu plata desde la aplicación en cualquier momento.
  • Seguridad garantizada: El proceso es directo, ágil y disminuye los riesgos del efectivo.

Para conocer la lista completa de entidades aliadas, puedes consultar el catálogo en el sitio oficial de Prosperidad Social.

Puedes leer: Esta es la fecha límite para cobrar la Devolución del IVA en junio y julio; muchos lo pierden

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Requisitos para registrar tu cuenta en el Gestor de Información Financiera

Antes de iniciar el proceso de inscripción, asegúrate de cumplir con las siguientes condiciones obligatorias:

  1. Titularidad exclusiva: Debes ser el dueño único de la cuenta bancaria o billetera digital que vas a registrar. No se permiten cuentas de familiares o terceros.
  2. Producto activo: Tu cuenta de Nequi, DaviPlata o banco tradicional debe estar habilitada y sin bloqueos para recibir transferencias de dinero.
  3. Certificado bancario: Debes descargar previamente la certificación digital de tu producto financiero.
Gestor de Información Financiera
Gestor de Información Financiera Prosperidad Social
Prosperidad Social

Paso a paso para inscribir tu billetera digital

El trámite de registro es virtual y completamente gratuito. Sigue estos pasos desde tu teléfono o computador:

  1. Ingresa a la plataforma oficial del Gestor de Información Financiera de Prosperidad Social.
  2. Inicia sesión con tu tipo y número de documento de identidad.
  3. Busca la opción de registro de producto financiero y selecciona Nequi, DaviPlata o tu entidad bancaria.
  4. Digita el número de cuenta (que en las billeteras virtuales corresponde a tu número de celular).
  5. Adjunta la certificación de titularidad y guarda los cambios.

Una vez enviado, el sistema validará tus datos. Los pagos anteriores en físico mediante giros seguirán funcionando temporalmente para quienes no se hayan registrado, garantizando que nadie se quede sin su recurso.

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