Renta Ciudadana y Devolución del IVA: cambio de última hora beneficia a miles de hogares

Si haces parte de los miles de hogares que reciben los subsidios de Renta Ciudadana o la Devolución del IVA, debes prestar mucha atención a la información más reciente que ha compartido Prosperidad Social.

Si bien el tercer ciclo de pagos inició el pasado 13 de junio, la entidad ha tomado una decisión de último momento que te da un respiro si aún no has podido acercarte a reclamar tu dinero.

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El Gobierno Nacional, a través de estos programas, busca impactar positivamente a más de 771.554 hogares que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema en 1.103 municipios de Colombia.



Para este ciclo, la inversión ha sido de 328.738 millones de pesos, destinados especialmente a garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas que requieren cuidados permanentes.

¿Hasta cuándo hay plazo para cobrar la Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Originalmente, la entrega de estos recursos, que pueden alcanzar los $500.000 por hogar, estaba programada para finalizar el 6 de julio de 2026.

Sin embargo, el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció una ampliación del plazo hasta el martes 14 de julio.

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Esta medida se tomó tras identificar que, aunque el proceso lleva un avance del 79,3 %, todavía quedan unos 159.390 hogares pendientes por retirar su transferencia.

Con esta semana adicional, la entidad espera que nadie se quede sin su incentivo económico por falta de tiempo o dificultades de desplazamiento. El objetivo es garantizar que los recursos lleguen de manera oportuna a quienes más lo necesitan, fortaleciendo la cobertura en todo el territorio nacional.

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Recuerda que la entrega se mantiene bajo la modalidad de giro postal en todo el país. Para este año, la operación está a cargo de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, quienes cuentan con más de 31.000 puntos directos en 1.108 municipios de los 32 departamentos del país.

¿Cómo saber si soy beneficiario de los $500.000 por SuperGiros con mi cédula?

Si tienes dudas sobre si tu hogar está incluido en este ciclo de pagos o no sabes a dónde dirigirte, puedes verificarlo fácilmente desde tu celular o computador. Aunque Prosperidad Social envía notificaciones por mensaje de texto a los beneficiarios, no debes preocuparte si el mensaje no te ha llegado.

Para realizar la consulta con tu cédula, sigue estos pasos recomendados por la entidad:

Ingresa al portal oficial de Prosperidad Social, en los enlaces específicos de Renta Ciudadana o Devolución del IVA. Ubica el botón que dice "consulte aquí si su hogar es beneficiario". Completa el formulario con tu tipo y número de documento, además de tu fecha de nacimiento. Supera la validación de seguridad ("no soy un robot") y haz clic en "consultar".

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Adicionalmente, el operador SuperGiros tiene habilitado un enlace propio (Ya Llegó Mi Giro) donde puedes confirmar si tienes transferencias pendientes por cobrar en sus puntos físicos.

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Es fundamental que realices este proceso de verificación periódicamente, ya que las bases de datos del Sisbén y del programa se actualizan cada seis meses, lo que podría afectar tu permanencia en los subsidios.

Es importante que sepas que Prosperidad Social ha priorizado este ciclo a través de la línea de Valoración del Cuidado.

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Esto significa que se ha puesto especial énfasis en hogares de pobreza extrema con jefatura monoparental (especialmente madres cabeza de familia) con hijos menores de 6 años, así como en familias donde residen personas con discapacidad que requieren atención constante.