Jessica Cediel habló sin filtros sobre su relación con Pipe Bueno: ¿todavía lo extraña?

Jessica Cediel, reconocida por su trayectoria en la televisión y su amplia presencia en redes sociales, volvió a referirse a su pasado sentimental tras responder a varios comentarios de seguidores sobre su relación con el cantante Pipe Bueno.

A sus 44 años, la presentadora reaccionó a mensajes en los que algunos usuarios cuestionaban el fin de su noviazgo con el intérprete de música popular, una relación que terminó hace casi una década.

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Cabe recordar que Jessica Cediel y Pipe Bueno mantuvieron una relación durante cerca de cinco años y se consolidaron como una de las parejas más mediáticas de la farándula colombiana. Sin embargo, en 2017 decidieron poner fin a su noviazgo y, desde entonces, ambos han seguido caminos distintos tanto en su vida personal como profesional.



Actualmente, Pipe Bueno conforma una familia con la creadora de contenido Luisa Fernanda W, con quien vive en México y tiene previsto contraer matrimonio durante el segundo semestre de 2026.

Por su parte, Jessica Cediel continúa desarrollando su carrera entre Colombia y el exterior. En el plano personal, además, ha manifestado en varias ocasiones que lleva más de dos años practicando el celibato.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre Pipe Bueno?

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La reacción de la presentadora surgió luego de recibir un mensaje en Instagram en el que un usuario le reprochó no haber continuado su relación con el cantante de 'Recostada en la cama'.

Ante el comentario, Cediel hizo un llamado a respetar la vida privada de las figuras públicas. "Yo creo que la gente tiene que aprender a respetar. Independientemente de que uno sea figura pública, uno es un ser humano y tienen que respetar", expresó.

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La bogotana calificó el mensaje como "totalmente fuera de lugar" y aseguró que no es la primera vez que recibe ese tipo de comentarios.

Lejos de mostrar nostalgia por su antigua relación, Jessica aprovechó para destacar el presente sentimental de Pipe Bueno y rechazó las comparaciones con Luisa Fernanda W. "Para mí, esta relación que tienen Pipe Bueno y Luisa Fernanda W me parece increíble, es un matrimonio hermoso", afirmó.

Asimismo, señaló que ese tipo de comentarios suelen ser "pasivo-agresivos" y no tienen justificación.

Finalmente, dejó claro que considera ese capítulo completamente superado y envió un mensaje a quienes siguen insistiendo en el tema. "Yo digo: 'de verdad, supérenlo'", concluyó.