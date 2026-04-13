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Jessica Cediel genera preocupación entre sus seguidores por mensaje: “Más allá que acá”

La actriz y presentadora colombiana reaparece en redes y muestra su delicado estado de salud, lo que genera preocupación entre sus seguidores.

Jessica Cediel habla de su estado de salud
Jessica Cediel genera preocupación entre sus seguidores por mensaje: “Más allá que acá”, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

Jessica Cediel reconocida modelo y presentadora volvió a estar en boca de todos, esto debido a su estado de salud. Tanto es así que este domingo 12 de abril de 2026, la bogotana compartió una serie de imágenes desde un centro asistencial que generaron mucha incertidumbre en sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Cediel publicó un video en el que se le observa acostada en una camilla, usando tapabocas, una bata azul y con un oxímetro de pulso. Lo que más llamó la atención a sus seguidores fue el mensaje cargado de vulnerabilidad que acompañó la publicación.

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La presentadora expresó el difícil momento emocional y físico que atraviesa: “A veces no sé si estoy más acá o más allá que acá. No termino de salir de una cuando llega la otra”. Esta confesión refleja un evidente desgaste, que ha venido sintiendo la modelo, esto con relación a su estado de salud.

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¿Cuáles son los antecedentes de Jessica Cediel?

Aunque hasta el momento no se ha revelado un diagnóstico oficial ni el motivo exacto de este nuevo ingreso hospital de este domingo. Cabe destacar que en septiembre de 2025 ya había estado internada en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, debido a una complicación derivada de un rasguño de uno de sus gatos.

Sumado a esto, la modelo viene librando una batalla pública de años tras un procedimiento estético realizado en 2009, donde le inyectaron biopolímeros. Desde entonces, ha tenido que someterse a múltiples cirugías para retirar el material y tratar las secuelas que sufre su cuerpo por este material.

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Jessica Cediel también afirmó su postura espiritual frente a la adversidad. “En fin, sea lo que sea, Dios está en control”, añadió en su mensaje, demostrando que se apoya en su fe, con el fin de salir adelante con esta situación que está afectando su salud.

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Una vez se conocieron las imágenes de Cediel, se conocieron las reacciones de sus seguidores, los cuales le enviaron mensajes de aliento como “Dios te proteja” y “todo va a estar bien”, otros sectores en redes sociales han cuestionado la exposición de su situación médica, debido a que la hizo publica.

No obstante, la mayoría permanece a la espera de un parte médico oficial o de nuevas actualizaciones por parte de la presentadora sobre su evolución de salud.

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