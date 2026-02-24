Jessica Cediel habla de su estado civil y sorprende con picante confesión

Jessica Cediel, reconocida modelo y presentadora captó la atención de sus seguidores en redes sociales con una confesión íntima sobre su vida sentimental, en la cual explicó que hace tres años esta sin pareja y que durante este tiempo, tomó la decisión consciente de mantenerse célibe.

Según explicó la propia Jessica, su postura nace de un proceso de reflexión y autoanálisis sobre lo que realmente desea para su futuro, al punto que ella fue enfática al criticar lo que denomina el “amor plástico”, afirmando que este tipo de relaciones carece de valores en pareja.

Te puede interesar: Jessica Cediel reaparece tras el funeral de su papá y lanza contundente mensaje



Afirmando que una relación requiere tiempo, dedicación y compromiso, aspectos que considera fundamentales para la construcción de un vínculo sólido. Por lo cual, en lugar de conformarse con vínculos superficiales, Jessica Cediel admitió que busca un vínculo maduro y duradero.



Durante estos tres años de soltería, la presentadora se ha enfocado en su bienestar personal. Aunque en el pasado llegó a sentir que estaba lista para el matrimonio o una relación estable, confesó que fue a través de un largo aprendizaje que comprendió que realmente no estaba preparada en aquel entonces.

¿Por qué tomó la decisión de mantenerse celibe Jessica Cediel?

Por otro lado, la modelo asegura que se siente en paz con su estado actual y que, tras mucho crecimiento interno, ahora sí se siente lista para un compromiso serio. Sin embargo, explicó que su elección también radica que decidió permanecer célibe hasta encontrar a la persona indicada.

Publicidad

Puedes leer: Jessica Cediel arremete contra sus críticos por su polémico baile: “No voy a cambiar”

Con una actitud de entrega y serenidad, Jessica concluyó su mensaje con una frase que resonó con fuerza entre sus fans: “Si llega bien y si no, también. Solo Dios tiene la última palabra”. Esta postura refleja una confianza absoluta en el destino y en que los tiempos de la vida son perfectos.

Publicidad

De igual forma, este mensaje de la modelo fue aplaudida por su valentía al priorizar su paz mental y su integridad emocional sobre las presiones sociales. Al punto que muchos usuarios le resaltaron esto, sin embargo, otros le recriminaron hacer publicó este tema en especial lo relacionado con el celibato.

Pese a esto, los seguidores de Jessica Cediel están a la expectativa sobre cuál va a ser el futuro en pareja de la modelo.

Mira también: Jessica Cediel se corta el cabello y sorprende a sus seguidores