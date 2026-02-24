Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
CASO MIGUEL URIBE
APARECE DIANA OSPINA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Jessica Cediel habla de su estado civil y sorprende con picante confesión

Jessica Cediel habla de su estado civil y sorprende con picante confesión

La presentadora y modelo sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar detalles de su vida amorosa en los últimos años.

Jessica Cediel confiesa que lleva tres años soltera
Jessica Cediel habla de su estado civil y sorprende con picante confesión
Foto: imagen tomada de @jessicacediel
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

Jessica Cediel, reconocida modelo y presentadora captó la atención de sus seguidores en redes sociales con una confesión íntima sobre su vida sentimental, en la cual explicó que hace tres años esta sin pareja y que durante este tiempo, tomó la decisión consciente de mantenerse célibe.

Según explicó la propia Jessica, su postura nace de un proceso de reflexión y autoanálisis sobre lo que realmente desea para su futuro, al punto que ella fue enfática al criticar lo que denomina el “amor plástico”, afirmando que este tipo de relaciones carece de valores en pareja.

Te puede interesar: Jessica Cediel reaparece tras el funeral de su papá y lanza contundente mensaje

Afirmando que una relación requiere tiempo, dedicación y compromiso, aspectos que considera fundamentales para la construcción de un vínculo sólido. Por lo cual, en lugar de conformarse con vínculos superficiales, Jessica Cediel admitió que busca un vínculo maduro y duradero.

Te puede interesar

  1. Jessica Cediel y la controversia por compartir imágenes del funeral familiar.jpg
    Jessica Cediel y la controversia por compartir imágenes del funeral familiar.
    FotoS: IG @jessicacedielnet
    Farándula

    Jessica Cediel rompe el silencio por críticas a fotos del funeral de su papá

  2. Muere el padre de Jessica Cediel tras luchar contra el Párkinson; emotiva despedida final
    Muere el padre de Jessica Cediel tras luchar contra el Párkinson; emotiva despedida final
    Foto: Instagram de Jessica Cediel
    Farándula

    Muere el padre de Jessica Cediel tras luchar contra el Párkinson; emotiva despedida final

Durante estos tres años de soltería, la presentadora se ha enfocado en su bienestar personal. Aunque en el pasado llegó a sentir que estaba lista para el matrimonio o una relación estable, confesó que fue a través de un largo aprendizaje que comprendió que realmente no estaba preparada en aquel entonces.

¿Por qué tomó la decisión de mantenerse celibe Jessica Cediel?

Por otro lado, la modelo asegura que se siente en paz con su estado actual y que, tras mucho crecimiento interno, ahora sí se siente lista para un compromiso serio. Sin embargo, explicó que su elección también radica que decidió permanecer célibe hasta encontrar a la persona indicada.

Publicidad

Puedes leer: Jessica Cediel arremete contra sus críticos por su polémico baile: “No voy a cambiar”

Con una actitud de entrega y serenidad, Jessica concluyó su mensaje con una frase que resonó con fuerza entre sus fans: “Si llega bien y si no, también. Solo Dios tiene la última palabra”. Esta postura refleja una confianza absoluta en el destino y en que los tiempos de la vida son perfectos.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Jessica Ceidel, modelo y presentadora colombiana
    Critican a Jessica Ceidel por posar y tomarse fotos junto al ataúd de su papá
    Foto: Instagram de Jessica Cediel
    Farándula

    Critican a Jessica Cediel por posar y tomarse fotos junto al ataúd de su papá

  2. Jessica Cediel fue hospitalizada y compartió un mensaje de fe que inquietó a sus fans.jpg
    Jessica Cediel fue hospitalizada y compartió un mensaje de fe que inquietó a sus fans
    Fotos: Instagram @jessicacedielnet
    Farándula

    Jessica Cediel fue internada de urgencia y dejó un mensaje que preocupa a fans

De igual forma, este mensaje de la modelo fue aplaudida por su valentía al priorizar su paz mental y su integridad emocional sobre las presiones sociales. Al punto que muchos usuarios le resaltaron esto, sin embargo, otros le recriminaron hacer publicó este tema en especial lo relacionado con el celibato.

Pese a esto, los seguidores de Jessica Cediel están a la expectativa sobre cuál va a ser el futuro en pareja de la modelo.

Mira también: Jessica Cediel se corta el cabello y sorprende a sus seguidores

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jessica Cediel

Farándula

Chismes

Chismes de famosos