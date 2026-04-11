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VIDEO: Jota Mario Valencia reaparece en Día a Día con mensaje; “Estaba en aprietos”

Un momento inesperado en televisión: así fue la “reaparición” de Jota Mario en Día a Día que tocó la fibra de muchos.

jota mario reaparece en Día a Día.jpg
Jota mario dia a dia
Foto de caracol televisión y El País
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de abr, 2026

Un momento cargado de nostalgia se vivió en la televisión colombiana durante la reciente emisión del programa Día a Día, donde el nombre de Jota Mario Valencia volvió a ser protagonista, varios años después de su fallecimiento.

La escena ocurrió en medio de una emisión especial con la que el programa conmemoró sus 25 años al aire, una fecha significativa para un formato que ha acompañado durante décadas a los hogares del país.

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Un homenaje que sorprendió a los televidentes

Durante la celebración, el equipo actual del programa presentó distintos momentos que marcaron la historia del matutino, incluyendo recuerdos de quienes hicieron parte de sus primeras etapas.

Uno de los instantes que más llamó la atención fue la aparición del presentador en pantalla, lo que generó sorpresa entre los televidentes. Sin embargo, no se trató de una presencia en vivo, sino de un recurso audiovisual que permitió revivir su imagen en el programa.

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Según se explicó en la transmisión, se trataba de un video grabado años atrás por el propio presentador, que fue emitido como parte del homenaje.

El segmento fue presentado por los actuales conductores, quienes destacaron el papel fundamental que tuvo Jota Mario en la creación y consolidación del formato desde sus inicios.

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Su aparición, aunque breve, fue suficiente para generar reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios expresaron nostalgia y recordaron su paso por la televisión nacional.

Para muchos, este momento representó un reencuentro simbólico con una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en Colombia, cuya trayectoria estuvo ligada durante años a los programas matutinos.

Jota Mario Valencia falleció el 6 de junio de 2019 tras complicaciones de salud, luego de una carrera extensa en televisión que lo convirtió en uno de los rostros más conocidos del país.

El homenaje también incluyó la participación de otros presentadores que han hecho parte del programa, quienes recordaron anécdotas y momentos que marcaron la historia de “Día a Día”.

Este tipo de espacios, más allá del entretenimiento, buscan conectar con la memoria de la audiencia, apelando a figuras que dejaron huella en la televisión colombiana.

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La “reaparición” de Jota Mario, aunque construida a partir de material de archivo, logró generar un impacto significativo entre quienes siguieron su carrera, demostrando que su legado sigue vigente incluso años después de su partida.

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