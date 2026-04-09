Shakira destapa estricta decisión que tomó con sus hijos; ¿es sobre Piqué?

Shakira volvió a estar en el ojo público, después de una entrevista que entregó donde habló de la forma de educación que tiene con sus sus hijos, Milan y Sasha. Por lo cual, en una entrevista con Al cielo con ella de RTVE Play, la barranquillera destapó las estrictas normas de disciplina digital que rigen en su hogar.

Tanto es así que la artista confesó que a diferencia de muchos niños en la actualidad sus hijos viven una realidad alejada de la dependencia tecnológica. Tanto es así que la barranquillera mencionó que “Tienen el tema de la tecnología supercontrolado, no tienen teléfono”, asimismo, agregó que esta decisión para no exponerlo a la atención mediática.

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De igual forma, mencionó que ellos sí tienen acceso restringido a una tableta, pero bajo condiciones muy específicas. “Tienen un iPad, pero muy controlado, que se los doy un sábado en la mañana, una hora”, detalló la intérprete de Hips Don’t Lie. De igual forma, agregó que afirmó la decisión de prohibirles sobre el consumo de YouTube.



Para la cantante, es vital que sus hijos comprendan que el mundo digital suele ser una distorsión de la vida real. Según explicó, busca evitar que crezcan influenciados por plataformas donde, desde su perspectiva, “la verdad no está ahí”, por eso, decidió ser restrictiva con estos temas.



¿Qué otras medidas tiene Shakira con sus hijos?

La barranquillera reflexionó sobre los peligros de la apariencia en la actualidad: “Vivimos en una era loca en la que todos aparentan ser felices y no se habla del sufrimiento ni del fracaso”. Ante esto, mencionó que esta decisión la toma para que Milan y Sasha valoren los aspectos más simples de la existencia y no se dejen engañar.

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Otro punto que mencionó la artista es que ha instruido a sus hijos para que no busquen la información sobre su familia en internet, ni de su papá. “Ellos saben que tampoco hay que ir buscando su nombre, ni el mío, ni el de su padre, porque ¿para qué?”, reveló de manera directa.

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Con estas declaraciones, Shakira no solo reafirma su faceta como madre protectora, sino que envía un mensaje sobre la importancia de cuidar la salud emocional de los menores en la era digital, debido a que esto puede terminar de afectar su formación y percepción sobre la realidad.