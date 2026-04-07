Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
LINK INSCRIPCIÓN DE YO ME LLAMO
O'HIGGINS vs MILLONARIOS EN VIVO
NUEVA VÍCTIMA DE ZULMA GUZMÁN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Cris Valencia es acusado de robo? Esta es la denuncia que salió a la luz

¿Cris Valencia es acusado de robo? Esta es la denuncia que salió a la luz

El cantante de música urbana fue señalado de presuntamente hurtar una alta suma de dinero, según una denuncia difundida en redes sociales.

Aparece supuesta acusación contra Cris Valencia
¿Cris Valencia es acusado de robo? Esta es la denuncia que salió a la luz
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de abr, 2026

Cris Valencia enfrenta una acusación en su contra debido a un presunto robo de una suma millonaria de dinero por parte de un joven con el que trabajó anteriormente en un proyecto juntos. Situación que generó todo tipo de reacciones en redes sociales, ante esta grave acusación.

Por medio de redes sociales, un joven afirmó que el cantante Cris Valencia le habría quitado presuntamente la suma de 11 millones de pesos. Esto debido a que el artista lo habría contactado para ayudarle a recuperar su cuenta oficial de Instagram, que ya contaba con una alta cantidad de seguidores, y el trato era por dicha cifra.

Puedes leer: Juliana Velázquez se quiebra al hablar de la compleja enfermedad; le afectó la voz

A lo largo, del video afirma que este trabaja con un adelanto del 50%, sin embargo, en esa ocasión aceptó no hacerlo por petición del cantante, debido a que este ya tenía reconocimiento en redes y comenzaba a ganar fuerza en su carrera y afirmó que después de cuatro días logró recuperar la cuenta.

Te puede interesar

  1. lujoso regalo de andrea valdiri a us novio.jpg
    Andrea Valdiri y el lujoso regalo a su novio
    Foto tomada de Instagram: @andreavaldirisos
    Farándula

    Andrea Valdiri sorprende a su novio con millonario regalo; no le importó el precio

  2. El susto de Luisito Muñoz en plena Semana Santa
    Luisito Muñoz, cantante de Música popular
    Foto: Instagram @luisito_munoz
    Farándula

    VIDEO: Escalofriante momento que vivió Luisito Muñoz un Jueves Santo: "Él estaba allí"

Sin embargo, según el chico, Valencia se negó a pagarle lo acordado debido a que este afirmó que había sido un amigo quien recuperó la cuenta. “Parce, es que tengo un problema. Lo que pasa es que a mí me está diciendo un amigo que él fue el que me la recuperó... El caso es que nunca quiso pagar”

¿Cris Valencia respondió a estas acusaciones?

Una vez se conoció la magnitud del caso con relación a Cris Valencia, las redes sociales se pronunciaron al respecto, esto al comentar sobre las posibles soluciones que habrían tenido los usuarios ante esta situación, mientras que otros mostraron que no es de su importancia esta situación.

Publicidad

Puedes leer: Hijo de Martín Elías revela video inédito del cantante recordando su fallecimiento un viernes santo

“Mano pague la recuperada de cuenta”, “viejo pague la recuperada de cuenta”, “pague los 11 millones, cejón”, “pague primero y luego canta papi”, “la verdad no me importa”, entre otros mensajes son los que aparecen con relación a este caso en la publicación del joven.

Te puede interesar

  1. Viuda del piloto de Yeison Jiménez anuncia el nacimiento de su bebé
    Nació bebé del piloto que falleció con Yeison Jiménez; hubo un recuerdo conmovedor
    Foto: imagen de @armandopulido
    Farándula

    Nació bebé del piloto que falleció con Yeison Jiménez; hubo un recuerdo conmovedor

  2. jhinny rivera jenny lópez luna de miel.jpg
    Luna de Miel de Jonny Rivera y Jenny López
    Foto tomada de Instagram jennylopez_oficial
    Farándula

    Jhonny Rivera sorprende con su lujosa luna de miel por tres continentes

Publicidad

Pese a esto, el cantante Cris Valencia no se ha pronunciado sobre esta posible denuncia en su contra por el robo de once millones de pesos. Al punto que el joven artista se ha mantenido al margen de lo ocurrido y de la polémica y también alejado de sus plataformas digitales, por lo que se espera saber si esta situación es contestada por el artista.

Mira también: Jeringa reaparece y confiesa detalles del asesinato de su hermano que lo alejó del público

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Chismes de famosos

Chismes

Farándula