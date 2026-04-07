¿Cris Valencia es acusado de robo? Esta es la denuncia que salió a la luz

Cris Valencia enfrenta una acusación en su contra debido a un presunto robo de una suma millonaria de dinero por parte de un joven con el que trabajó anteriormente en un proyecto juntos. Situación que generó todo tipo de reacciones en redes sociales, ante esta grave acusación.

Por medio de redes sociales, un joven afirmó que el cantante Cris Valencia le habría quitado presuntamente la suma de 11 millones de pesos. Esto debido a que el artista lo habría contactado para ayudarle a recuperar su cuenta oficial de Instagram, que ya contaba con una alta cantidad de seguidores, y el trato era por dicha cifra.

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A lo largo, del video afirma que este trabaja con un adelanto del 50%, sin embargo, en esa ocasión aceptó no hacerlo por petición del cantante, debido a que este ya tenía reconocimiento en redes y comenzaba a ganar fuerza en su carrera y afirmó que después de cuatro días logró recuperar la cuenta.



Sin embargo, según el chico, Valencia se negó a pagarle lo acordado debido a que este afirmó que había sido un amigo quien recuperó la cuenta. “Parce, es que tengo un problema. Lo que pasa es que a mí me está diciendo un amigo que él fue el que me la recuperó... El caso es que nunca quiso pagar”

¿Cris Valencia respondió a estas acusaciones?

Una vez se conoció la magnitud del caso con relación a Cris Valencia, las redes sociales se pronunciaron al respecto, esto al comentar sobre las posibles soluciones que habrían tenido los usuarios ante esta situación, mientras que otros mostraron que no es de su importancia esta situación.

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“Mano pague la recuperada de cuenta”, “viejo pague la recuperada de cuenta”, “pague los 11 millones, cejón”, “pague primero y luego canta papi”, “la verdad no me importa”, entre otros mensajes son los que aparecen con relación a este caso en la publicación del joven.

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Pese a esto, el cantante Cris Valencia no se ha pronunciado sobre esta posible denuncia en su contra por el robo de once millones de pesos. Al punto que el joven artista se ha mantenido al margen de lo ocurrido y de la polémica y también alejado de sus plataformas digitales, por lo que se espera saber si esta situación es contestada por el artista.

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