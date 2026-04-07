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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Juliana Velázquez se quiebra al hablar de la compleja enfermedad; le afectó la voz

Juliana Velázquez se quiebra al hablar de la compleja enfermedad; le afectó la voz

La reconocida actriz y cantante reveló las secuelas que le dejó una enfermedad que afectó su voz y la obligó a buscar ayuda.

Juliana Velázquez revela su experiencia con la bulimia
Juliana Velázquez se quiebra al hablar de la compleja enfermedad; le afectó la voz
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de abr, 2026

Una de las figuras colombianas más reconocidas por su trayectoria es Juliana Velásquez, quien es muy reconocida por su pasó en la televisión colombiana, sin embargo, la actriz volvió a estar en el centro de la conversación al revelar las consecuencias que tuvo tras lidiar con una bulimia por varios años.

Para una entrevista en el programa digital La Tobón Show, conducido por la modelo Laura Tobón, la ganadora del Latin Grammy confesó las devastadoras consecuencias que la bulimia dejó en su salud y, específicamente, en su capacidad vocal. Al punto que decidió ocultar esta problemática a todos.

Puedes leer: Juliana Velásquez se quiebra en llanto y revela difícil situación: "No se va quedar así"

Cabe destacar que Juliana, creció bajo el escrutinio público en programas emblemáticos como Club 10, explicó que la presión por cumplir con ciertos estándares estéticos y los comentarios externos sobre su imagen la llevaron a desarrollar una relación conflictiva con su cuerpo.

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Tanto es así que comentó que este problema alimenticio se mantuvo en estricto secreto durante cuatro años, tiempo durante el cual la búsqueda de una imagen idealizada escondía un daño interno profundo, al punto que mencionó que esta afectación su voz.

¿Qué dijo Juliana Velásquez sobre la bulimia?

Ante esta situación, la cantante comentó que fue esta misma enfermedad la que le terminó afectando su voz: “La razón por la que mi voz es tan ronca es porque yo duré cuatro años vomitando todos los días de mi vida”. Según su relato, los elogios que recibía la obligaron a bajar de peso, lo que se volvió una conducta autodestructiva.

Puedes leer: Por este gesto con Jenny López, Jhonny Rivera terminó regañado en Dubái

Sumado a esto, explicó que el punto de inflexión ocurrió a los 17 años, esto según ella recordó haber despertado con un persistente sabor metálico en la boca, seguido de una fuerte tos acompañada de sangre.

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Tras ser atendida de urgencia, un especialista examinó sus cuerdas vocales y le dio un diagnóstico alarmante, tenía la garganta “en carne viva”. Al punto que el profesional fue directo al cuestionarla y advertirle que debía elegir entre continuar con el trastorno o preservar su capacidad para cantar.

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Recientemente, abordó con humor las especulaciones sobre su rostro tras un video donde se le veía más delgada, aclarando que se trataba de un filtro digital y que sus cambios actuales responden a hábitos saludables, al punto que afirmó que ella y sus cachetes se encuentran listos para los retos en su carrera.

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