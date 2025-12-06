Juliana Velásquez se quiebra en llanto y revela difícil situación: "No se va quedar así"

A través de un vídeo en redes sociales, la cantante colombiana Juliana Velásquez compartió con sus seguidores el anunció que pese a sus esfuerzos tiene que cerrar su bar en Buenavista, pese a todos los esfuerzos que realizó para tratar de mantener de pie el local.

Se conoció por la misma cantante que lleva más de doce meses intentando salvar el establecimiento, esto tras adquirir una deuda con la Dirección de Aduanas e Impuesto Nacionales (DIAN), debido a varias complicaciones en materia económica.

Puedes leer: Hermana y mamá de Falcao viven escalofriante momento en Bogotá: “Pudimos escapar”



“Mis abogados me dijeron que no subiera este video… Llevo más o menos un año intentando salvar al Buenavista como dé lugar. Ya he pedido plazos en la Dian, he pedido préstamos al banco, le he pedido plata prestada a los amigos, y no he podido y no se pudo y es una realidad. El Buenavista va a tener que cerrar sus puertas”, indicó la cantante.



Una vez se conoció la publicación, varios de sus seguidores y colegas le dieron varios mensajes de apoyó. Sin embargo, otros interpretaron que esta publicación formaba parte de una estrategía comercial para su concierto en el Movistar Arena.

Pese a eso, Juliana Velásquez comentó: “Esto no se va a quedar así. El Buenavista merece una despedida por la puerta grande, por lo alto. Y por eso decidí que voy a hacer un último concierto este 22 de febrero, llamado ‘La última noche de la pista'”

Publicidad

¿Quién es Juliana Velásquez?

Juliana Velásquez se dio a conocer por participar en el 2005 en el programa infantil de Canal Caracol Club 10 junto a Mery Moon, Aurelio Cheveroni y Dino Doro. Desde 2014 hizo parte del elenco de Play Zone como presentadora principal, junto a Andrés Simón.

Puedes leer: Así luce en la vida real el artista que le da vida a Aurelio Cheveroni, ¿quién es?

Publicidad

Posteriormente, en el año 2020 retomó su carrera como cantante y en 2021 fue confirmada como elenco principal de una serie de Disney. Tanto es así que logró un reconocimiento Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista 2021, además de ganar a mejor Artista Pop Femenina en el año 2024 en los Nuestro Tierra.

La artista es recordada también por su participación en Siempre fui yo, Te la dedico, Natalia crimen y castigo, Pa’ quererte, Decisiones: unos ganan, otros pierden, La Gloria de Lucho, entre otras series de televisión.

Mira también: Yina Calderón y Juliana Velásquez cara a cara: ¿hermanas gemelas separadas al nacer?