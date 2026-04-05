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Andrea Valdiri sorprende a su novio con millonario regalo; no le importó el precio

Andrea Valdiri no le importó botar la casa por la ventana con millonario regalo que le dio a su novio.

lujoso regalo de andrea valdiri a us novio.jpg
Andrea Valdiri y el lujoso regalo a su novio
Foto tomada de Instagram: @andreavaldirisos
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de abr, 2026

La creadora de contenido Andrea Valdiri volvió a captar la atención en redes sociales tras protagonizar un gesto que no pasó desapercibido. Esta vez, la barranquillera sorprendió a su pareja con un regalo de alto valor económico, el cual rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

El detalle fue entregado como parte de la celebración de cumpleaños de su novio, el empresario Daniel Sepúlveda. Según se conoció, la sorpresa se realizó en el lugar de trabajo del hombre, donde la influenciadora llegó con el obsequio que había preparado en secreto.

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Cuánto puede costar el regalo que dio Andrea Valdiri

El obsequio consistió en una camioneta de alta gama, específicamente una Toyota Sequoia 3.5 Capstone i-Force Max, cuyo valor supera los 560 millones de pesos. La entrega quedó registrada en video y fue compartida en redes sociales, donde se observa la reacción del empresario al recibir el vehículo.

En la publicación, Valdiri acompañó el momento con un mensaje en el que expresó su cariño y agradecimiento hacia su pareja, destacando el papel que ha tenido en su vida personal. El contenido rápidamente se difundió, acumulando miles de visualizaciones y comentarios.

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Este tipo de gestos no es nuevo en la vida pública de la influenciadora. A lo largo del tiempo, ha mostrado en distintas ocasiones su disposición a realizar regalos de alto valor tanto a familiares como a personas cercanas, lo que ha consolidado una imagen de generosidad entre sus seguidores.

De hecho, recientemente también fue tema de conversación por la celebración de los 15 años de su hija, un evento que, según versiones difundidas en redes, habría implicado una inversión considerable.

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En cuanto a su vida sentimental, la relación con Sepúlveda se ha mantenido en el foco mediático desde que se hizo pública, especialmente tras su separación del también creador de contenido Felipe Saruma. Desde entonces, la barranquillera ha compartido varios momentos junto a su actual pareja, mostrando una etapa estable.

El reciente regalo vuelve a poner su nombre en tendencia, no solo por el alto costo del obsequio, sino también por la manera en que decide compartir estos momentos con su audiencia. Mientras algunos usuarios destacan el gesto como una muestra de afecto, otros abren el debate sobre este tipo de demostraciones públicas.

Más allá de las opiniones, lo cierto es que la escena logró captar la atención en plataformas digitales, donde el video continúa circulando. La historia se suma a la lista de momentos virales protagonizados por la influenciadora, quien mantiene una presencia constante en redes sociales y en el entretenimiento digital.

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