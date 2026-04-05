Jhonny Rivera sorprende con su lujosa luna de miel por tres continentes

Tras su matrimonio celebrado en Arabia, Risaralda, los cantantes Jhonny Rivera y Jenny López emprendieron un viaje que rápidamente captó la atención del público. La pareja no solo selló su historia de amor con una ceremonia significativa, sino que también decidió iniciar una luna de miel que se ha convertido en tema de conversación en redes sociales por su magnitud y los destinos elegidos.

Desde el inicio, el recorrido no fue convencional. Antes de dedicarse por completo al descanso, ambos cumplieron compromisos profesionales en Europa, lo que marcó el punto de partida de una travesía que luego se transformaría en una experiencia romántica por algunos de los lugares más exclusivos del mundo.

La lujosa luna de miel entre Jhonny Rivera y Jenny López

Tras su paso por varias ciudades europeas, la pareja continuó su viaje hacia destinos reconocidos por su exclusividad. Uno de los primeros lugares destacados fue su visita a las Islas Maldivas, donde comenzaron a compartir imágenes de paisajes paradisíacos y momentos íntimos que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.

Posteriormente, el recorrido incluyó una parada en Dubái, ciudad que se ha consolidado como uno de los principales referentes del lujo a nivel mundial. Allí, continuaron documentando su experiencia, mostrando tanto los escenarios imponentes como los detalles románticos que han acompañado su viaje.

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Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de su luna de miel llegó con su visita al continente africano. La pareja se trasladó a una reserva natural en Kenia, en una zona cercana a la frontera con Tanzania, donde vivieron una experiencia completamente distinta a las anteriores.

En este lugar, participaron en recorridos tipo safari que les permitieron observar de cerca la fauna silvestre, una experiencia que suele ser uno de los principales atractivos turísticos de la región. Las imágenes compartidas desde este destino han sido especialmente comentadas, pues muestran el contacto directo con la naturaleza y un entorno completamente diferente al de sus paradas anteriores.

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Además del componente visual, Rivera destacó aspectos culturales del viaje, resaltando la actitud de las personas en Kenia, a quienes comparó con los colombianos por su calidez y sentido del humor.

A lo largo de todo el recorrido, la pareja ha mantenido una constante: compartir con su audiencia cada etapa del viaje. Desde cenas románticas hasta paisajes exóticos, su luna de miel ha sido documentada como una experiencia integral en la que el amor y los destinos han sido protagonistas.

Este viaje no solo ha reafirmado la relación entre ambos, sino que también los ha posicionado nuevamente en el foco mediático, consolidándolos como una de las parejas más comentadas del entretenimiento colombiano en la actualidad.

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