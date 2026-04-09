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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Exmodelo Ingrid Karina reaparece tras posible recaída con un misterioso hombre

Exmodelo Ingrid Karina reaparece tras posible recaída con un misterioso hombre

La exmodelo llamó la atención por aparecer con un misterioso hombre, esto mientras siguen creciendo las especulaciones sobre su recaída.

Ingrid Karina es vista con un misterioso hombre
Exmodelo Ingrid Karina reaparece tras posible recaída con un misterioso hombre
Foto: Foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de abr, 2026

Continúa apareciendo detalles del caso de Ingrid Karina, reconocida por su pasado en la prestigiosa agencia Stock Models, esto después de haber sido rescatada de las difíciles condiciones de vida en el "Bronx" de Medellín, sin embargo, esta ha protagonizado recientemente una serie de eventos que prendieron las alarmas.

Recordemos que el caso de la exmodelo se hizo viral en noviembre de 2024, cuando la creadora de contenido Andreita Moreno documentó la dura realidad que enfrentaba la exmodelo en las calles de Medellín. A partir de ese momento, Sánchez inició un proceso de recuperación con el respaldo de diversas personas.

Puedes leer: Ingrid Karina, exmodelo, reaparece y sorprende con su transformación; está irreconocible

Sin embargo, a inicios de abril de 2026, todo eso se vió interrumpido por la difusión de un inquietante video en TikTok. Durante este se puede observar a una Ingrid Karina desorientada, quien confesó abiertamente haber sufrido una recaída en el consumo de sustancias.

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Tanto es así que en este estado, la mujer manifestó su profundo deseo de reencontrarse con sus hijos y recibir el apoyo necesario para superar este nuevo obstáculo que se encuentra afrontando en su vida.

¿Qué fue lo último que sucedió con Ingrid Karina?

Después de que se conociera el estado de su posible recaída, se difundió un nuevo video en donde se puede observar a esta Ingrid Karina junto a un hombre misterioso en una actitud muy afectuosa.

Puedes leer: Jeringa reaparece y confiesa detalles del asesinato de su hermano que lo alejó del público

Al punto que en el clip, ambos se muestran abrazados frente a la cámara, compartiendo un breve pero significativo diálogo que comenzó a realizar varias especulaciones al respecto

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  • Hombre: "¿Estás contenta?"
  • Ingrid Karina: "Sí, en verdad sí".
  • Hombre: "¿Mucho, mucho?"
  • Ingrid Karina: "Mucho, mucho".

Se conoció que mientras algunos celebran verla con una imagen renovada y una expresión de felicidad, otros manifiestan su inquietud, temiendo que este entorno no sea el ideal para su proceso de sanación, especialmente tras haber admitido su recaída días antes, en especial de haber admitido su recaída después de mucho tiempo.

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De igual forma, se conoció que por su apariencia física y corte de cabello en el video más reciente, se especula que las imágenes son actuales, captadas tras su episodio de desorientación. No obstante, hasta el momento, su familia y sus hijos no han emitido declaraciones oficiales sobre el estado de la exmodelo.

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