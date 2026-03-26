Reaparece exmodelo Ingrid Karina en estado preocupante; busca a sus hijos

Un video captado por un conductor de taxi en la zona de Santa Fe, en el centro de Bogotá, ha devuelto el nombre de Ingrid Karina Sánchez a las tendencias principales de las plataformas digitales.

La mujer, que en su momento brilló en las pasarelas, fue registrada en una grabación que muestra un giro drástico en comparación con las imágenes positivas que se conocieron a principios de este año.

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En el clip, difundido por el usuario Orlando (@orlando.f76), se observa a la exmodelo en un estado de vulnerabilidad, reconociendo abiertamente que ha pasado por un momento difícil recientemente.



El encuentro se produjo de manera fortuita cuando el taxista reconoció a la mujer mientras transitaba por el sector.

Al notar su presencia, el conductor entabló un diálogo con ella: “Hola, Ingrid, ¿qué más?, ¿cómo estás? Cuéntame algo de tu vida”, a lo que Sánchez respondió con una franqueza que ha impactado a miles de internautas: “Estoy aquí en el Santa Fe, recaí otra vez. Estoy buscando a mis hijos”.

Durante la breve interacción, la exmodelo solicitó ayuda directa para que su familia, especialmente su hijo Juan Antonio, pueda localizarla mediante la ubicación del vehículo que la transportaba.

Este nuevo reporte contrasta fuertemente con la imagen que Ingrid Karina proyectaba apenas en enero de 2026.

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En ese entonces, sus perfiles oficiales de Instagram y TikTok mostraban a una mujer renovada, con un semblante saludable, participando en rutinas de ejercicio y agradeciendo a los centros de rehabilitación en Bogotá por lo que ella misma denominaba una "segunda oportunidad".

Sin embargo, la naturaleza de su proceso ha demostrado no ser lineal, presentando altibajos que hoy la sitúan nuevamente en una zona de alta complejidad social en la capital colombiana.

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La historia de Ingrid Karina Sánchez se hizo pública inicialmente en noviembre de 2024, cuando la creadora de contenido Andrea Moreno la encontró en las calles de Medellín.

En aquel momento, su elocuencia y su pasado en el mundo del modelaje captaron la atención nacional, iniciando un proceso de recuperación apoyado por sus hijos.

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Aunque durante gran parte de 2025 mostró avances significativos e incluso su transformación física sorprendió a sus seguidores, se ha reportado que en diversas ocasiones abandonó los tratamientos de forma voluntaria.

El taxista Orlando, autor del video, decidió compartir el material con el objetivo de facilitar el reencuentro de la mujer con sus seres queridos.

En su mensaje, el conductor expresó su deseo de que los hijos de la modelo puedan ubicarla pronto para brindarle el apoyo necesario en este momento crítico.

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Las redes sociales han reaccionado con una mezcla de solidaridad y preocupación, donde muchos usuarios piden no juzgarla y enfocarse en la asistencia que requiere una persona en su condición.