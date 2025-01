Exmodelo Ingrid Karina revela las sombrías tácticas que empleó para sobrevivir en la calle

La exmodelo Ingrid Karina , recordada por su participación en la agencia Stock Models, ha generado una ola de reacciones en redes sociales al compartir detalles de su pasado mientras vivía en las calles de Medellín , atrapada por la adicción.

A través de su cuenta en TikTok, Karina ha narrado episodios de su vida en el Bronx, revelando las insólitas formas en las que logró sobrevivir.

En un video que ya supera el millón de visualizaciones, Ingrid confesó cómo, durante esa etapa de su vida, ofrecía "domicilios" a quienes temían adentrarse en el peligroso sector para conseguir sustancias o insumos. “Yo gritaba ‘hago domicilios y no vuelvo’, y me decían:

‘Flaca, ¿cuánto por un domicilio?’. Yo les decía: ‘Lo que me quieran dar’”, narró. Según Karina , utilizaba el dinero recibido para pagar una habitación donde pasar la noche, comprar comida y abastecerse de su adicción.

Publicidad

“Algunos se sentirán tristes, otros se reirán o me juzgarán. Lo que puedo garantizar es que esta historia provoca emociones en todos ”, expresó en su publicación, en la que también pidió disculpas por las consecuencias de sus actos en aquel entonces.

“No estoy orgullosa de lo que viví, pero cuando uno está en ese estado , no piensa en las consecuencias”, afirmó.

Publicidad

¿Qué le pasó a la exmodelo Ingrid Karina?

El cambio radical en la vida de Ingrid Karina comenzó en 2024, cuando una creadora de contenido la encontró y le ofreció ayuda para ingresar a un centro de rehabilitación.

Su historia conmovió a miles de personas en Colombia, incluidas figuras cercanas a su pasado como modelo. A partir de ese momento, Karina inició un arduo proceso de recuperación.

La llegada de su hijo, Juan Antonio, quien reside en Francia, marcó otro punto de inflexión. Él no solo viajó para reunirse con su madre, sino que también creó una cuenta en redes sociales para documentar su avance.

Publicidad

Este espacio digital se ha convertido en un canal para que Ingrid Karina conecte con sus seguidores , comparta reflexiones y, además, obtenga ingresos que contribuyen a su nueva vida.

La vida de Ingrid Karina ha estado marcada por episodios dolorosos. Durante 20 años, estuvo casada con un hombre denunciado por violencia intrafamiliar . Además, sufrió la pérdida de una hija a los siete años , lo que intensificó su dolor y la llevó por un camino de autodestrucción.

Publicidad

Hoy, mientras reconstruye su vida, Karina utiliza sus redes sociales como un testimonio de resiliencia. En una de sus recientes publicaciones, reflexionó: “Esta es una historia real, una de tantas de las que no me siento orgullosa, pero es mi pasado. Y ahora estoy en el proceso de reconciliarme conmigo misma y con quienes me rodean”.

Su camino hacia la recuperación no ha sido fácil, pero la exmodelo sigue inspirando a muchos con su valentía para enfrentar su historia y compartirla. Ingrid Karina es un ejemplo de cómo, incluso desde los momentos más oscuros, se puede encontrar una luz para comenzar de nuevo.

Mira también: Canciones para dedicarle a las mozas