Matrículas gratis en colegios públicos de Bogotá para calendario 2027; fechas y requisitos

La Secretaría de Educación ha dado el banderazo de salida al proceso de matrículas en colegios públicos de Bogotá para el año 2027.

Es fundamental que no dejes este proceso para el último minuto. La entidad educativa ya anunció las fechas clave y el procedimiento que debes seguir para realizar la solicitud de un lugar de manera exitosa.

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¿Cómo solicitar un cupo escolar en los colegios públicos de Bogotá para 2027?

Para iniciar el camino hacia la formación académica de tus hijos en el sistema público, lo primero que debes tener claro es que el proceso está centralizado por la Secretaría de Educación de Bogotá.



Según la información oficial, el trámite ya ha comenzado, lo que significa que debes estar atento a las plataformas digitales de la entidad para registrar la solicitud.

El proceso de solicitud de un lugar para instituciones educativas públicas requiere que sigas los pasos indicados por la autoridad educativa para asegurar que la información sea recibida correctamente dentro de los tiempos estipulados.

Recuerda que, al tratarse de un sistema con alta demanda, cumplir con los plazos es vital para tener mayores posibilidades de obtener el cupo en el colegio de tu preferencia o en uno cercano a tu lugar de residencia.

¡Ya abrimos la matrícula para 2027 y hay cupo para todos!



En @Bogota no hay excusa para no estudiar. En este video les comparto toda la información y los invito a ingresar a https://t.co/ZNpwKTd5ou



La alcaldía de @CarlosFGalan quiere que todas las niñas, niños y jóvenes de… pic.twitter.com/WRrK2QGkdw — Julia Rubiano (@julrubiano) August 11, 2026

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¿Cuáles son los criterios de prioridad para la asignación de cupos en Bogotá?

Al momento de asignar los cupos, el sistema educativo de Bogotá no lo hace al azar. Existen ciertos grupos poblacionales que tienen prioridad según las normativas vigentes, buscando proteger los derechos de los niños y jóvenes en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Si te encuentras en alguna de estas situaciones, es probable que tu solicitud tenga una consideración especial.

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De acuerdo con la información de la Secretaría, estos son los estudiantes que encabezan la lista de prioridades para el ciclo 2027:

Educación preescolar: Los niños que ingresan por primera vez al sistema educativo en sus niveles iniciales tienen un lugar destacado en el proceso.

Los niños que ingresan por primera vez al sistema educativo en sus niveles iniciales tienen un lugar destacado en el proceso. Vínculos familiares: Si ya tienes otros hijos estudiando en una institución específica, los estudiantes que tengan hermanos o hermanas ya vinculados al establecimiento educativo cuentan con prioridad para facilitar la logística familiar.

Si ya tienes otros hijos estudiando en una institución específica, los estudiantes que tengan hermanos o hermanas ya vinculados al establecimiento educativo cuentan con prioridad para facilitar la logística familiar. Condiciones de salud y aprendizaje: Se prioriza a estudiantes con discapacidad y aquellos que presenten trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento.

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Pueblos étnicos: El sistema busca proteger la diversidad, dando prelación a comunidades Indígenas, Afrodescendientes, Negros, Raizales, Palenqueros y Rrom.

El sistema busca proteger la diversidad, dando prelación a comunidades Indígenas, Afrodescendientes, Negros, Raizales, Palenqueros y Rrom. Víctimas y vulnerabilidad social: Los estudiantes víctimas del conflicto armado interno y aquellos en situación de gestación o lactancia tienen un acceso preferente.

Los estudiantes víctimas del conflicto armado interno y aquellos en situación de gestación o lactancia tienen un acceso preferente. Nivel socioeconómico: Finalmente, se consideran los altos niveles de pobreza. Esto se valida a través del SISBEN, específicamente para las familias que pertenecen a los grupos A y B.

Si tu hijo o hija cumple con alguno de estos requisitos, asegúrate de tener la documentación necesaria que lo acredite al momento de realizar la solicitud, ya que esto será determinante para la asignación del cupo por parte de la Secretaría.

Mantente informado a través de los canales oficiales para no perderte ninguna actualización sobre este proceso que ya está en marcha.